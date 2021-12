Quelques mois avant la fin de chaque mandat, le président de la République en exercice doit fournir une déclaration de situation patrimoniale, que chaque citoyen peut consulter sur le Journal officiel. Qu'en est-il de celle d'Emmanuel Macron, publiée dans le JO du 9 décembre ?

La déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron / iStock-AdrianHancu

Pas de bien immobilier, mais des comptes bien remplis

La HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) vient de diffuser le montant du patrimoine du chef de l'État. Celui-ci s'élève à près de 675 000 €, dont environ la moitié est constituée de produits d'épargne. Après avoir revendu son appartement parisien de 83 m2 en 2007, alors qu'il était ministre de l'Économie, il n'a pas investi dans la pierre pendant son quinquennat. S'il ne dispose pas de bien immobilier en son nom propre, il a, par contre, participé au financement des travaux dans la résidence secondaire du Touquet appartenant à son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale. Il a emprunté en 2011 la somme de 350 000 € pour ce projet, et il lui reste, à ce jour, 126 853 € à rembourser. Outre cette villa, Brigitte Macron est également propriétaire des murs de deux fonds de commerce. Le compte principal du couple, ouvert au Crédit Mutuel, affiche aujourd'hui un solde de 166 685 €, alors qu'il était débiteur de 4 590 € en 2017. Emmanuel Macron dispose par ailleurs de nombreux comptes courants et placements au Crédit Mutuel, où ses multiples livrets d'épargne totalisent 466 622 €, dont un LDD et un livret fidélité de 120 240 € (40 300 € en 2017) ; un PEL de 4 529 € (1 407 € en 2017) ; trois autres livrets qui comptabilisent 147 663 € (57 086 en 2017) ... et un CEL de 321 € (317 € en 2017).

Une augmentation de son patrimoine en cinq ans

Il peut également compter sur deux PEA (Plan d'épargne en actions) et deux comptes titre, que se partagent la banque Rothschild & Co, où il a travaillé pendant quatre ans, et le Crédit Mutuel. Son patrimoine comprend également des valeurs mobilières non cotées en Bourse, notamment un fonds de placement dans les PME souscrit en 2012. Ces opérations, cumulées avec une assurance vie de 113 412 € conclue avec le Crédit Mutuel en 2011, s'élèvent à un total de 183 705 €. Par ailleurs, ses salaires et droits d'auteur lui ont rapporté 1,07 million d'euros entre mai 2017 et octobre 2021. En ajoutant les droits d'auteur perçus au début de l'année 2017 pour son livre de campagne "Révolution", la somme monte à 1,35 million d'euros. En cinq ans, ce livre lui a rapporté la coquette somme de 443 330 €. Si on fait le total de tous ses avoirs, sans prendre en compte les dettes, on constate que son patrimoine a nettement progressé pendant son quinquennat, puisqu'il a augmenté de plus de 238 000 € entre le début et la fin de son mandat, passant de 310 000 € en 2017 à 548 000 € en 2021.