La copro interdit ses tournesols devant son logement? Il les remplace par du maïs

Furieux d’avoir été obligé par sa copropriété d’arracher ses tournesols interdits par le règlement, un Américain les a remplacés par du maïs bien plus haut et laid mais non proscrit.

Une copropriété tatillonne et un copropriétaire qui ne supporte pas de se faire dicter des règles absurdes à appliquer. L’histoire se passe aux États-Unis, mais on pourrait la retrouver n’importe où, et c’est un avocat qui la raconte et le site américain TwistedSifter la rapporte . En l’occurrence, il reçoit la visite d’un nouveau client venu avec son contrat de copropriété sous le bras. L’homme vit dans un de ces lotissements où les copropriétaires doivent se plier à une liste d’obligations longue comme le bras. Et parmi les règles à suivre, le nouveau client ne supporte pas l’idée que la copropriété puisse l’obliger à arracher les tournesols qu’il a plantés devant sa maison. Ses voisins les trouvent trop hauts et surtout formellement interdits par le règlement.

L’avocat tente bien de lui expliquer que ce petit jeu-là peut être long et complexe et risque donc de lui coûter cher en frais de justice. Rien à faire, c’est une question de principe: «Ici c’est l’Amérique et je devrais pouvoir planter des tournesols», aurait-il déclaré. L’homme de loi s’exécute et épluche attentivement l’épais règlement de copropriété. Comme prévu, il y retrouve noir sur blanc l’interdiction de planter des tournesols devant chez soi dans cette copropriété. Mais dans leur empressement à interdire des choses, les rédacteurs de ce texte ont listé par ordre alphabétique tout une série de plantations proscrites: de la banane à la pomme en passant par le chou-fleur ou le persil...

Fruits du dragon

«Dans ce genre de cas de figure, explique l’avocat, soit vous avez une interdiction globale: «toutes les plantations sont proscrites» ou alors vous avez des interdictions spécifiques comme celle de cette copropriété. Le règlement a sans doute été rédigé par un juriste peu inspiré qui a préféré cette liste à la mention: «Pas de plantation sans accord préalable de la copropriété.» Car dans le cas de la liste, tout ce qui n’est pas proscrit est supposé autorisé.» L’avocat remarque que l’inventaire à la Prévert va jusqu’à interdire les fruits du dragon mais a oublié une plantation aussi commune que le maïs. Le copropriétaire contrarié s’est donc mis en quête de l’espèce de maïs la plus haute et la plus laide qui soit et s’est empressé de la planter devant chez lui.

Bien évidemment la copropriété est venue se plaindre de cette plantation disgracieuse et bien évidemment le copropriétaire a renvoyé ses voisins à la lecture attentive du règlement! Et il en a conclu qu’il était hors de question d’arracher son maïs, à moins que... C’est à ce moment-là que s’engage une rapide négociation: le maïs peut bien disparaître mais à la seule condition que les tournesols soient autorisés à refaire leur apparition. Entre deux maux, la copropriété a rapidement opté pour le moindre et les grandes fleurs jaunes se sont durablement installées.