Rente viagère : attention, le choix de la réversion est irrévocable !

La réversion d’une rente viagère permet de garantir un revenu au conjoint après la retraite, mais c’est une décision irrévocable à bien réfléchir. (Crédit photo : 123RF)

Au moment de prendre sa retraite, il est possible d'assurer un revenu à son conjoint grâce à la réversion d'une rente viagère. Mais ce choix, une fois acté, ne peut plus être changé. Un engagement à ne pas prendre à la légère, comme l'illustre ce cas traité par le Médiateur de l'assurance.

Un choix lourd de conséquences

Dans le cadre d'un contrat de retraite supplémentaire, l'assuré a souvent la possibilité de transformer son épargne en une rente viagère. Il peut également choisir d'en faire bénéficier un proche (souvent le conjoint) en optant pour une réversion totale ou partielle. Si cette option peut sembler rassurante, elle n'est pas sans conséquences : elle est irrévocable. Autrement dit, une fois la décision prise, impossible de revenir en arrière, sauf clause exceptionnelle prévue dans le contrat.

Un cas concret traité par le médiateur de l'assurance

Prenons le cas concret de cet assuré, traité par le médiateur de l'assurance, qui, à la retraite, choisit une rente viagère partiellement réversible au profit de son conjoint. Quelques années plus tard, confronté à un contexte économique tendu, il souhaite suspendre la réversion pour augmenter sa propre rente. Refus catégorique de l'assureur : le choix est définitif. Pourquoi ? Parce que ce choix a influencé le montant initial de la rente calculée. Modifier les conditions après coup remettrait en cause tout l'équilibre financier du contrat.

Pourquoi ce choix est-il figé ?

La réversion n'est pas une simple option : elle modifie en profondeur le calcul de la rente. L'assureur prend en compte non seulement l'espérance de vie de l'assuré, mais aussi celle du bénéficiaire de la réversion. En conséquence, le montant de la rente versée sera plus faible qu'une rente sans réversion, car il doit couvrir une durée potentiellement plus longue. Permettre une modification de ce paramètre en cours de route mettrait en péril la capacité de l'assureur à tenir ses engagements sur le long terme.

Une décision à anticiper soigneusement

Avant de signer, l'assureur transmet toujours à l'assuré une simulation des différents montants de rente en fonction des options choisies. Dans notre cas, l'assuré avait bien coché la case de la réversion partielle et avait été clairement informé du caractère définitif de cette option. Il ne peut donc pas invoquer un manque d'information ou une erreur de compréhension.

Les conseils du Médiateur

Le Médiateur de l'assurance rappelle que les assureurs ont tout intérêt à bien informer leurs clients en amont, notamment sur l'irrévocabilité de la réversion et son impact sur le montant de la rente. Quant aux assurés, ils doivent prendre le temps de la réflexion : la réversion doit correspondre à leurs besoins présents, mais aussi futurs. Une décision précipitée pourrait avoir des conséquences durables, voire irréversibles.

La réversion de la rente viagère est une garantie précieuse pour protéger un proche. Mais elle implique une baisse du montant de sa propre rente et ne peut plus être annulée. Mieux vaut donc bien peser le pour et le contre avant de s'engager.