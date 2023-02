La Bretagne se mobilise contre la spéculation immobilière

Pétition en ligne, lobbying auprès du gouvernement, mobilisation... les demandes se multiplient pour classer toute la Bretagne en zone tendue.

Pays basque et Bretagne, même combat. Depuis des mois, la grogne monte du côté de la Bretagne (comme elle était déjà montée dans le sud-ouest du pays) pour dénoncer la flambée des prix de l’immobilier et la spéculation qui rend l’accès au logement quasiment impossible pour certains. Une idée semble émerger pour limiter l’impact dévastateur de cette évolution: classer l’ensemble de la région en « zone tendue ». Une appellation administrative qui concerne les secteurs où la demande de logements est bien plus forte que l’offre et qui s’accompagne de dispositifs spécifiques.

Dans ces zones tendues, on peut notamment encadrer les loyers et instaurer une surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires. Jusqu’à présent, seules 1100 communes françaises sont répertoriées dans ces fameuses zones et aucune d’elles n’est bretonne. Mais les choses pourraient changer puisqu’un amendement à la loi de finances pour 2023 prévoit d’ajouter 4000 villes à cette liste pour élargir la surtaxe d’habitation si elles le souhaitent. Pourtant, cette liste attendue pour le printemps ne sera finalement pas connue avant 2024.

Rétropédalage

En attendant, une pétition en ligne réclamant ce classement a récolté près de 8000 signatures en quelques jours . Outre la surtaxe et l’encadrement, les signataires réclament plus de régulations pour les locations touristiques, une relance du logement public et une lutte plus ferme contre l’habitat indigne. Ils appellent par ailleurs de leurs vœux une «politique fiscale ambitieuse» pour «lutter contre la surconcentration exercée par les «maxi-propriétaires». De son côté, le président de la région Bretagne Loïg Chesnais Girard déclarait à France Bleu Armorique lors du passage du ministre du Logement, Olivier Klein, dans sa région : «Si la Bretagne est mise en situation de zone tendue, cela permettrait aux maires d’assumer l’ensemble de leurs responsabilités avec l’ensemble des dispositifs prévus par la loi en termes de régulation, de fiscalisation par exemple, d’Airbnb et des résidences secondaires. » Ce à quoi le ministre s’était contenté de déclarer en janvier dernier: «On travaille sur la possibilité de donner à plus de villes une capacité de taxer les locaux vacants, de taxer les résidences secondaires. Les décrets sont en cours de préparation, et pas que pour la Bretagne.»

Une façon peut-être de compenser le couac de Saint-Malo . S’appuyant sur les velléités du gouvernement d’élargir dès ce printemps les communes pouvant appliquer une surtaxe d’habitation, la cité corsaire avait intégré à ses prévisions budgétaires 2023 un bond de 45% de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Avec le report de cette décision à 2023, l’Association nationale des élus du littoral dénonçait un «rétropédalage» du gouvernement.

