La baisse des prix de l’immobilier ancien se poursuit

Sur un an, le marché accuse un recul de 4,9% au deuxième trimestre selon les statistiques officielles des notaires. Une baisse qui ralentit de trimestre en trimestre.

En France les prix de l’immobilier ancien ont poursuivi leur baisse au deuxième trimestre 2024, mais à un rythme moins soutenu, à -0,5%, après -1,5% au premier trimestre 2024 et -1,8% au quatrième trimestre 2023, selon l’indice Notaires -Insee de référence publié mardi. Sur un an, les prix des logements anciens ont reculé pour le quatrième trimestre consécutif, avec une baisse de 4,9%. La hausse des prix, continue depuis fin 2015, a marqué un net coup de frein depuis la mi-2022. Selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières, les prix diminuent de 5% pour les appartements et de 4,9% pour les maisons.

En Île-de-France, les prix des logements anciens diminuent au deuxième trimestre 2024, mais à un rythme moins soutenu qu’aux trimestres précédents, à -0,9%, après -2,4% au premier trimestre et -2% au quatrième trimestre 2023. La baisse est plus marquée pour les maisons (-1,4%) que pour les appartements (-0,7%), comme au trimestre précédent (-2,8% pour les maisons et -2,3% pour les appartements).

En province également

Sur un an, les prix franciliens baissent fortement (-7,2%). En province, la baisse des prix s’atténue au deuxième trimestre (-0,4% après -1,3%) et recule de 4,3% sur un an, comme au premier trimestre. Le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois continue de chuter à 792.000 fin juin 2024, après 825.000 fin mars et 872.000 fin décembre.