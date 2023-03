Les prix de l’immobilier baissent enfin en France et dans les grandes villes aussi. Une situation inédite depuis 2014, mise en lumière par une récente étude de Meilleursagents. Cette baisse des prix s'explique en partie par la hausse des taux d’intérêts. Certaines villes font toutefois exception. Nous faisons le point.

La baisse de l'immobilier se confirme-iStock-tupungato

Les prix de l’immobilier en baisse depuis 2023

Dans la dernière étude de Meilleurs Agents, ces derniers constatent que les prix de l’immobilier en France ont reculé de 0,2% en deux mois, soit depuis le début de l’année 2023. Une situation qui n’était pas arrivée dans l’hexagone depuis 2014. Pourtant, le marché a connu plusieurs baisses significatives dans les pays voisins. Mais la France faisait exception depuis. Une diminution des prix qui pourrait bien continuer au fil des mois et donc devenir plus conséquente à la fin de l’année.

La baisse des prix en quelques chiffres

Les prix de l’immobilier ont commencé à chuter à Paris avant de s’étendre à de nombreuses communes rurales. La capitale servait pourtant de locomotive au marché immobilier, et présente désormais un recul des prix de 0,4%, tout comme dans les 10 plus grandes villes françaises. Sur les trois derniers mois, Lyon enregistre une baisse de 3,5% des prix, et 3,2% pour Nantes. Les prix de l’immobilier à Toulouse et à Caen ont baissé de 3,6%. Dans son étude, Meilleurs Agents rappellent que le mois de février marque habituellement la fin de la pause hivernale, et le début du printemps immobilier. Ce qui signifie qu’en temps normal, le marché reprend. Cependant, d’après les chiffres de la Banque de France, le nombre de prêts immobiliers a fortement diminué depuis les six derniers mois.

Les taux d’intérêt et passoires thermiques

La baisse des prix de l’immobilier s’explique en partie par la forte hausse des taux d’intérêts. Résultat, les prêts bancaires immobiliers ont chuté de 30% en France par rapport à décembre 2021, ce qui a donc réduit la demande. Même si les prix de l’immobilier chutent, cela n’augmente pas pour autant le pouvoir d’achat des Français. Pour cela, il faudrait que la baisse des prix soit plus proche des 15%. Actuellement, le coût des crédits immobiliers augmente plus rapidement que la baisse des prix du marché. L’autre raison imputable à la baisse des prix est la valorisation à la baisse des passoires thermiques, surtout à Paris.

Certaines villes font exception

Certaines villes en France ne sont pas concernées par la baisse des prix. C’est notamment le cas de Nice, qui est la seule des onze plus grandes villes françaises à voir ses prix augmenter en février. Selon Dominique Vincenti de l’agence Domi Nice Immobilier, la Côte d’Azur ne serait pas impactée par la baisse des prix. Pourtant, les prix ont chuté de 0,4% en février à Marseille. Perpignan et Le Mans enregistrent également une hausse des prix de +3,8%.