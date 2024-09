L’or atteint des records -iStock-VladK213.jpg

Une ascension exceptionnelle

Si l’once d’or a atteint un record historique de 2 508 dollars le 16 août dernier, le cours du précieux métal jaune n’a fait que grimper depuis le début de l’année. Aussi, depuis janvier 2024, l’once d’or a gagné près de 21 %, ce qui, selon Les Échos, en fait l’un des placements les plus performants en 2024. Le 17 juillet dernier, l’once d’or était déjà montée à 2 482 dollars. Le 16 août, le cours de l’or a progressé de 2,13 % en une journée pour atteindre 2 508,01 dollars à la clôture, dépassant le pic de 2 459,22 dollars établi en juillet 2023. À noter : Une once d’or représente 31 grammes, le lingot d’or utilisé dans le cadre des cotations de bourse pèse entre 995 grammes et 1005 grammes.

Une valeur refuge pour les épargnants

La popularité croissante du précieux métal s’explique par une situation globale d’incertitudes économiques et de tensions géopolitiques. L’or reste la valeur « refuge » par excellence en temps en période de tensions. De nombreux épargnants préfèrent donc se tourner vers le métal jaune, plutôt que vers les produits d’épargne ou les investissements boursiers, pour protéger leurs économies d’un éventuel effondrement du système bancaire. S’il ne rapporte pas de dividende, ni de gain réel, l’or n’est pas une dette, et reste à l’abri de la faillite.

Une demande croissante des pays émergents

L’explosion du cours de l’or est multifactorielle. Elle s’explique en partie par la montée des mouvements d’extrême-droite en Europe ou encore la dissolution de l’Assemblée nationale en France – et la constitution tardive d’un nouveau gouvernement. Elle est également liée aux baisses de taux de la Fed, ainsi qu’aux élections présidentielles à venir. La guerre en Ukraine et l’escalade des tensions au Moyen-Orient complètent le tableau des facteurs favorables à la croissance du précieux métal jaune. La demande en or est particulièrement forte de la part des Banques centrales, notamment celles des pays émergents, exportateurs de matières premières vers les pays développés. Ainsi, les Banques centrales d’Afrique, de Turquie, de Chine ou encore Kazakhstan acquièrent de l’or « sécurisé » pour s’émanciper du dollar – et, par extension, des États-Unis.