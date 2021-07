L'OIT estime à 100 millions le nombre de travailleurs tombés dans la pauvreté

Si la pandémie de Covid 19 commence timidement à marquer le pas dans différentes régions du monde, elle laisse dans son sillage des millions de travailleurs ayant perdu leur emploi, en proie à des difficultés économiques. L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime ainsi qu'à date, 100 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté, et qu'en 2022 plus de 200 millions de personnes dans le monde seront au chômage.

L'OIT estime a? 100 millions le nombre de travailleurs tombe?s dans la pauvrete? - iStock-Juanmonino

La pandémie a effacé cinq ans de progrès

Les « travailleurs du secteur informel » ont connu une double peine

La nécessité de créer des « emplois décents »

Dans son rapport intitulé « Emploi et questions sociales dans le monde : tendances 2021 », l'OIT indique que « cinq années de progrès pour éradiquer la pauvreté au travail ont été anéanties » ; Guy Ryder, son Directeur général précisant « Nous avons régressé, nous avons beaucoup régressé. [ ] . La pauvreté des travailleurs est revenue aux niveaux de 2015 ». L'organisme considère également, dans ce même rapport, que le contexte actuel devrait rendre inaccessible l'objectif de développement durable de l'ONU visant à éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Les régions les plus touchées au cours du premier semestre 2021 ont été l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe et l'Asie centrale. Ainsi, par exemple, alors que la planète connaissait, en termes de pertes d'heures de travail, une moyenne mondiale qui s'établissait à 4,8%, ce taux était de 8% en Amérique Latine, et de 6% dans les Caraïbes. Enfin - et malheureusement sans surprise - les femmes et les jeunes ont été les victimes collatérales de la pandémie les plus nombreuses, partout dans le monde. Ainsi, les femmes ont vu, en 2020, leurs emplois diminuer de 5%, contre 3,9% pour les hommes, tandis que l'emploi des jeunes chutait de 8,7%, contre 3,7% pour les adultes.Le rôle de l'OIT consiste à s'intéresser au travail dans le monde... Quelque soit le statut des travailleurs ! Or, les « travailleurs du secteur informel » qui sont estimés à environ deux milliards dans le monde auront connu la double peine : en perdant un travail non déclaré, sans bénéficier de chômage partiel, lorsque ce dispositif était activé. L'OIT estime ainsi, qu'au niveau mondial et par rapport à 2019, 108 millions de travailleurs supplémentaires vivent avec moins de 3,20 dollars par personne et par jour... Ce qui les propulse dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté.« Une vraie reprise ne peut se faire sans une reprise des emplois décents » déclare en effet le Directeur général de l'OIT, qui plaide pour une stratégie mondiale de reprise, coordonnée et centrée sur l'Humain, et qui souligne : « Sans un effort délibéré pour accélérer les créations d'emplois décents, pour soutenir les personnes les plus vulnérables au sein de la société et pour aboutir à une reprise dans les secteurs économiques les plus touchés, les effets persistants de la pandémie pourraient perdurer sous la forme d'une perte de potentiel humain et économique et d'une augmentation de la pauvreté et des inégalités ».