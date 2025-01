L’Italie pense avoir trouvé la solution pour faire disparaître les boîtes à clé

Les législations européennes se font de plus en plus inventives pour lutter contre la prolifération des locations touristiques. L’Italie a récemment mis en place une obligation originale.

C’est l’un des symboles de l’explosion du nombre d’appartements proposés à la location touristique à travers l’Europe: dans les copropriétés et sur la voie publique, on a vu partout apparaître et se multiplier les boîtes à clés . Ces petits boîtiers métalliques avec leur code à chiffres permettent aux locataires venus passer quelques nuits de récupérer le précieux sésame à n’importe quelle heure du jour et de la nuit sans avoir à se mettre d’accord avec le propriétaire.

Depuis de long mois, la riposte s’organise pour lutter contre cette prolifération , aussi bien au sein des copropriétés que sur la voie publique. Que ce soit à Lille, Saint-Malo, Nice ou Paris, on ne compte plus les opérations de nettoyages lancées par les collectivités pour débarrasser l’espace public de cet équipement envahissant. Et la plupart des copropriétés tentent de mettre en place ou de faire respecter une interdiction de ces boîtes dans les parties communes. L’Italie est allée plus loin en adoptant une législation nationale sur le sujet, à l’image de ce qui se pratique déjà dans la région de Valence, en Espagne .

Lutte contre le surtourisme

Sur fond de lutte contre le surtourisme , le ministère de l’Intérieur italien veut contraindre les propriétaires à accueillir personnellement leurs locataires ou à ce que les remises de clés se fassent systématiquement en personne. Une récente circulaire transalpine émanant du ministère de l’Intérieur rappelle fermement que selon la loi, les propriétaires doivent vérifier de visu l’identité des locataires et transmettre ces données au commissariat local. Un argumentaire qui fait hurler les professionnels de la location touristiques, estimant que l’on peut aisément ouvrir un compte en banque ou louer une voiture sans aucun contact humain...

Toujours est-il que l’Italie a décidé de mettre en avant l’argument de la sécurité pour appuyer cette décision. La circulaire promet également des contrôles de police mais ils risquent de ne pas faire le poids sachant que le pays compte pas moins de 640.000 meublés touristiques et que bon nombre d’entre eux sont dans des immeubles équipés de digicodes voire de serrures électroniques. Une réglementation qui pourrait par ailleurs intéresser bon nombre de collectivités françaises en guerre ouverte contre les locations touristiques, même s’il peut être plus difficile de la motiver juridiquement, en l’absence d’obligation de déclaration à la police.