L'interview du gérant : la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS

Steven Perron, Président de Foncière Magellan, nous présente la SCPI Foncière des Praticiens, spécialisée dans le secteur porteur de la santé. Cette SCPI engagée a offert en 2020 un TDVM de 5,10%, à un niveau stable par rapport à 2019.

1 - Pouvez-vous nous décrire en quelques mots la stratégie de la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS ?

A titre d'exemple, quelles ont été les dernières acquisitions ?

[S. PERRON] La SCPI Foncière des Praticiens est une solution d'investissement dans l'immobilier de santé créée en 2017 à l'initiative de praticiens du Groupe de cliniques privées Vivalto Santé*. Initialement réservée aux praticiens du groupe, la SCPI Foncière des Praticiens a été ouverte au public à la suite de l'obtention de son visa de l'Autorité des Marchés Financiers (Visa AMF n°19-04) courant 2019 afin d'accélérer son développement et renforcer ses capacités d'acquisition.

Elle vise la constitution d'un patrimoine immobilier de santé, ciblant principalement des maisons de consultation médicale en régions avec pour ambition la création d'un parcours de santé de proximité, fluide et performant. Elle a vocation à détenir un patrimoine mutualisé (et non exclusivement composé du patrimoine exploité par le groupe VIVALTO), composé principalement d'actifs neufs acquis à des rendements attractifs. Sa stratégie d'investissement repose sur 4 grands piliers :

- Un emplacement de santé prime : des lieux rigoureusement choisis pour leur proximité avec des cliniques privées qui représentent de véritables locomotives pour attirer tant les praticiens dans leur activité libérale que les patients dans la continuité des soins.

- Une gestion transparente : les acquisitions sont identifiées en amont de la collecte. Cela apporte une approche plus tangible pour l'investisseur qui sait dans quoi il investit.

- Un patrimoine flexible : les maisons médicales sont une typologie d'établissement de santé multilocataires pouvant évoluer vers d'autres usages. Elles représentent donc un patrimoine potentiellement plus liquide en cas de revente

- Une mutualisation des risques² : du fait de la diversité de ses locataires, de la diversité géographique des investissements

² Il est précisé qu'il s'agit d'un objectif et qu'aucune contrainte ferme de diversification n'est appliquée.

Elle compte à ce jour 3 actifs de grande qualité situés à :

- Annecy : Une maison médicale bénéficiant d'une situation exceptionnelle au cœur même de la ville et à proximité immédiate de son château. Elle jouxte la Clinique Générale accueillant chaque année plus de 40 000 patients et 1500 naissances.

Cet établissement de 1245m² construit en 2018 accueille 14 bureaux de consultation : gynécologue, sage-femme, pneumologue, gastro-entérologue, ORL...

Il répond parfaitement à la stratégie d'investissement de la SCPI qui vise notamment à investir dans des maisons médicales situées dans des pôles médicaux établis.

- Rennes : Un centre médico-sportif Vivalto Sport de plus de 4000m² (en co- investissement) situé au nord de Rennes (35) à proximité immédiate du Centre Hospitalier Privé de Saint-Grégoire, réputé et d'envergure nationale avec 70 000 patients et 2 400 naissances par an.

Construit en 2018, ce centre est loué à plus de 80% au Groupe Vivalto Santé sur la base de baux fermes de longues durées. Inspiré du sport de haut niveau, le centre est un pôle d'expertise pour accompagner tous les sportifs : des débutants aux sportifs de haut niveau, en respectant leur santé. Il permet également d'intégrer l'activité physique et sportive comme vecteur de préservation et d'amélioration de la santé.

- Avignon : Une maison médicale avec pharmacie située en centre-ville. Ce centre a été créé en 1976 et a été régulièrement rénové et mis aux normes. Ces 44 années d'activité démontrent la solidité de l'écosystème du centre, parfaitement connu des habitants.

Ces 1 000m² en R+1 sont loués à plusieurs praticiens (kinésithérapie, rhumatologie, neurologie, radiologie...), ainsi qu'à une pharmacie. Le Centre Avenio bénéficie d'une très bonne accessibilité (tramway, rocade...) et dispose par ailleurs d'une vingtaine de places de parking.

Nous avons également à l'étude un nombre important d'acquisitions dont certaines devraient être réalisées dès le 1er trimestre 2021.

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

* Le Groupe VIVALTO SANTÉ est le 3ème acteur privé de cliniques en France, avec un réseau de 41 centres hospitaliers privés, 2 400 praticiens et 9 400 salariés. 21 Cliniques du Groupe Vivalto Santé sont distinguées parmi les meilleures cliniques de chaque catégorie au Palmarès du magazine Le Point.

2 - Quel est l'impact aujourd'hui de la crise du COVID 19 sur la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS ?

Le taux de recouvrement des loyers sur l'année 2020 a été supérieur à 99% ce qui nous conforte dans l'idée que le secteur de la santé est largement déconnecté des cycles économiques et constitue par conséquent une véritable solution de diversification patrimoniale.

Nous ne voyons pas d'éléments pouvant conduire à un changement pour 2021 même si nos équipes de gestion restent pleinement mobilisées au quotidien.

3 - Selon vous quel est le risque dû au développement du télétravail sur le secteur ?

De part la nature de cette SCPI qui investit dans des actifs liés au milieu médical: maisons médicales constitués de praticiens, lieux de consultation, pharmacies... nous sommes peu concernés par le télétravail.

Au contraire l'immobilier de santé représente ainsi un vivier d'investissement offrant une qualité de rendement, une forte résilience et une sécurisation des revenus du fait de la nature de ses locataires et sa décorrélation avec l'économie réelle. Les investisseurs placent en effet leur argent sur une thématique influencée non par les fluctuations boursières mais par les seules évolutions démographiques. Ce profil de rendement/risque devrait ainsi séduire un grand nombre d'investisseurs à la recherche de placements plus diversifiés dans les prochains mois.

4 - Quelle est votre performance pour 2020 et quel objectif pour 2021 ?

Quelle évolution attendre du prix des parts ?

Le taux de distribution pour 2020 s'est élevé à 5,10%, soit le même qu'en 2019. Pour l'année 2021, nous ambitionnons de maintenir ce taux au-delà de 5%, taux que nous espérons pouvoir pérenniser sur le long terme.

Au niveau du prix de la part, celle-ci devrait rester stable en 2021.

*Performance non-garantie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*rendement/objectif non garanti.

5 - Un mot sur le label ISR ? Allez-vous postulez ?

Foncière Magellan est membre de la commission ISR de l'ASPIM auquel elle participe activement pour se positionner pleinement comme acteur de l'investissement responsable.

A ce jour, nous ne détenons pas le label ISR. Ceci étant, la démarche de labellisation est en cours pour notre SCPI Foncière des praticiens, avec un fort engagement ISR en tant que fond de partage.

Nous espérons obtenir ce label avant l'été.

6 - Et enfin, pouvez-vous nous donner 3 raisons d'investir dans la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS ?

Investir dans la SCPI Foncière des Praticiens, c'est :

- Investir dans un secteur très résilient : la santé ! Notre SCPI prend tout son sens dans le contexte actuel de crise sanitaire mettant en exergue le manque d'infrastructures hospitalières. On le voit, l'immobilier de santé sera un enjeu de taille dans l'après-pandémie face notamment au vieillissement de la population et à l'allongement de la durée de vie

- Investir dans un fonds ENGAGÉ au service d'un immobilier de santé performant et de proximité. La Foncière des Praticiens accompagne la mise en place de maisons médicales et paramédicales, de lieux de soins et de consultations avec la volonté forte de défendre un parcours de santé au maillage territorial plus dense. Par ailleurs, la SCPI Foncière des Praticiens est un fonds immobilier porté par des praticiens qui permet donc au Grand Public d'investir aux côtés de Professionnels de la Santé. Médecins généralistes et spécialistes forment son Conseil de Surveillance.

- Donner du sens à son épargne ! Grâce à l'adoption récente du statut de Fonds de Partage, les porteurs de parts de la SCPI Foncière des Praticiens ont la possibilité de reverser une partie de leurs dividendes au profit de 3 associations (selon le taux souhaité : L'ARSEP, France Tutelle et l'Institut Vivalto Santé. Foncière Magellan s'engagera aux côtés des épargnants en reversant de son côté 20% de sa commission de gestion annuelle à ces 3 associations.

La Société de Gestion ne garantit pas la revente des parts. Le capital investi et les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l'évolution du marché immobilier sur la durée de placement. La durée de conservation des parts recommandée est comprise entre 8 et 12 ans et la liquidité du placement est limitée durant toute la durée de vie de la SCPI. Avant tout investissement, vous devez vérifier qu'il est adapté à votre situation patrimoniale.