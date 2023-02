L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise et publie, tous les trois ans, une enquête dédiée au patrimoine des Français. Les données rendues publiques en janvier dernier portaient sur l’année 2021. Voici ce qu’il faut retenir.

L'INSEE dévoile la répartition du patrimoine français-iStock-lchumpitaz

Les différents types de patrimoine

Afin d’appréhender au mieux les données de l’Insee, il convient d’avoir une vision claire de sa définition du patrimoine. Le patrimoine brut est représenté par le montant total des actifs que détient un ménage, avant déduction de tous ses emprunts en cours. Il intègre les biens immobiliers ainsi que les liquidités et les biens professionnels, mais aussi – depuis 2010 – ce que l’on appelle le patrimoine « résiduel » (c’est-à-dire, les biens matériels tels qu’une voiture, de l'électroménager, des bijoux, des œuvres d’art etc.) Le patrimoine net correspond au patrimoine brut, déduction faite de tous les encours de prêts. Le patrimoine professionnel, enfin, correspond à l’ensemble des actifs exploités dans le cadre d’une activité professionnelle : un fonds de commerce, des bâtiments, des stocks, des terres, des machines, un cheptel, etc.

Quel patrimoine moyen pour les Français ?

Selon l’enquête de l’Insee, le patrimoine médian des ménages français s’élevait en 2021, à 177.200 euros pour le « brut » et 124.800 euros pour le « net ». Il était constitué : Pour 62% de patrimoine immobilier (une part qui est stable depuis 2004). La résidence principale en est la principale composante avec quasiment six ménages sur dix qui en sont propriétaires (y compris les accédants à la propriété). Ceci leur permet de bénéficier d’un patrimoine brut moyen 8,6 fois plus élevé que celui des personnes locataires ou logées à titre gracieux, Pour 21% de patrimoine financier, Pour 11% de patrimoine professionnel, Pour 6% de patrimoine résiduel. Sans surprise, l’enquête dévoile également que plus le ménage est fortuné, plus le patrimoine est diversifié.

Une répartition très inégale

A l’instar de tant d’autres pays dans le monde, la répartition du patrimoine est très inégale en France... et cette situation reste une constante ! Ainsi, tout comme en 2018, la moitié des ménages de l’hexagone possédait en 2021, 92% de la masse de patrimoine brut de l’ensemble de la population. L’enquête de l’Insee pointe également que 5% de la population en détient 34%, tandis que 1% en détient 15% (soit, à minima, 2,24 millions d’euros de patrimoine brut). A l’autre bout du curseur, les 10% des ménages les moins dotés possèdent un maximum de 4.400 euros de patrimoine brut, soit 3.000 euros de patrimoine net.

Un patrimoine qui fructifie avec l’âge

Le rapport de l’Insee indique enfin que « le patrimoine brut augmente continûment avec l'âge, jusqu'à 60 ans ». Entre 50 et 59 ans, le patrimoine brut moyen des Français était, en 2021, de 400.000 euros. Par ailleurs, et de manière logique, plus on avance dans l’âge, et plus le patrimoine net prend le pas sur le brut, les encours d’emprunts se réduisant au fil du temps.