L'inflation s'invite au petit-déjeuner des Français

Le café, le lait, le beurre et même la confiture... les incontournables du repas du matin n'échappent pas à la hausse des prix.

Café, thé ou chocolat, tartines beurrées ou généreusement garnies de confiture, de pâte à tartiner ... À chacun son rituel au petit-déjeuner. Mais dans les rayons, les habitués de ce repas -- l'un des plus importants de la journée -- voient le prix de leurs produits préférés augmenter.

» LIRE AUSSI - Galettes des rois, croissants, pains au chocolat... Pourquoi les prix vont augmenter

L'inflation était à nouveau en hausse en janvier, à 2,9% , selon une première étude provisoire de l'Insee. Si elle touche majoritairement les prix de l'énergie (+19,7%), les prix alimentaires ont eux aussi progressé d'1,5%. Et le petit-déjeuner n'échappe pas à ce phénomène. Au contraire, ses rayons figurent parmi ceux qui sont les plus impactés par l'inflation.

Le café des marques de distributeurs en forte hausse

À commencer par la traditionnelle boisson chaude, indispensable pour lancer sa journée. En novembre dernier, Michel-Édouard Leclerc se montrait pessimiste, prévoyant une hausse des prix «énorme sur le café et le cacao» . Depuis le début de l'année, les prix du café arabica connaissent en effet une forte croissance causée par une récolte décevante au Brésil, premier producteur mondial de cette graine, ce qui a considérablement réduit l'offre. Sans compter les difficultés d'exportations qui touchent le monde entier causées notamment par une pénurie de conteneurs et des coûts de fret élevés.

En conséquence, le prix de vente du café dans les supermarchés a enregistré en janvier une hausse d'1,7% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du panéliste NielsenIQ. L'inflation est d'autant plus visible lorsque l'on compare les prix à ceux du mois de septembre avec +2,6%. Par ailleurs, elle varie selon le type de marque. Ainsi, le café de marque distributeur est en moyenne 4% plus cher qu'il y a six mois. Un chiffre qui grimpe à 8,4% pour le café de marque distributeur premier prix quand les marques de fabricants n'ont, elles, augmenté que de 2%. «Les prix des marques de fabricants sont relativement figés par ce qui a été conclu début 2021 lors des négociations annuelles entre industriels et distributeurs. À l’inverse, les marques de distributeurs, dont celles premiers prix, sont produites par les enseignes et ces dernières peuvent reporter quand elles le souhaitent les hausses de coûts des matières premières» , explique Emmanuel Cannes, expert des prix chez NielsenIQ. Les négociations actuellement en cours se termineront fin février. «Si les distributeurs vont tenter de limiter la hausse des prix mettant en avant l'argument du pouvoir d'achat des consommateurs, il y aura forcément un report de l'inflation sur certaines catégories de produit» , prédit-il.

Si le café est largement plébiscité par les Français, le thé et le cacao figurent aussi au menu du petit-déjeuner. Pour eux, la hausse des prix est «relativement raisonnable» , analyse l'expert : +0,4% pour le thé et +0,8% pour les poudres chocolatées de petit-déjeuner par rapport à septembre 2021. Quant au lait, son prix grimpe peu, 1% de plus, avec peu de disparité en fonction des différents types de marques. Les céréales voient leur prix grimper d'1,26%.

Tartiner coûte plus cher

Les tartines ne sont pas épargnées non plus. Selon le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, entre septembre et décembre 2021, le prix du beurre a ainsi augmenté de 30% , d'après la moyenne sur les différentes catégories (beurre pasteurisé, beurre concentré...) et les prix d'achat (prix au comptant et prix à terme). En cause, une diminution de la production de lait conjuguée à une hausse de la demande mondiale et au fait que les industriels français ont privilégié la production de fromage et de crème pour leur lait plutôt que de beurre. Dans les rayons des supermarchés, cette inflation se traduit par une hausse des prix d'1,2% en moyenne mais de 5,3% pour les marques premier prix.

Le miel et la confiture n'échappent pas à ce phénomène haussier avec, en janvier, +0,67% (+2,3% pour les marques premier prix). En cause, la hausse des cours du sucre. À leurs côtés sur la table du petit-déjeuner, la pâte à tartiner augmente légèrement moins (environ +0,5%).

Et puisqu'il faut bien quelque chose sur quoi tartiner, quand est-il du prix du pain ? Sans surprise, celui-ci subit aussi les conséquences de la hausse des prix, notamment de ceux de la farine et de la levure. En novembre dernier, l'ancien ministre délégué chargé des PME, Alain Griset, se voulait toutefois optimiste . Admettant que «le prix de la baguette pourrait augmenter», il s'était dit «certain» que cette hausse serait «au maximum à 5%» , soit 5 centimes d'euros.

Enfin, pour les amateurs du petit-déjeuner à l'anglaise, le constat est le même. Les prix de l'alimentation des poules pondeuses, dont blé fait partie, ayant grimpé depuis plusieurs semaines, cette hausse se ressent sur le coût des œufs. NielsenIQ constate en effet une hausse des prix de 0,56% en rayon. Du côté des jus de fruit, la hausse est de 0,6%.

Des promotions plus nombreuses

Bien que l'inflation au petit-déjeuner reste donc mesurée, à l'exception de certains produits, «ce sont l'ensemble de ces hausses et la fréquence d'achat qui vont faire que le panier augmente» , souligne Emmanuel Cannes. Selon lui, difficile d'imaginer une inversion du phénomène pour l'année 2022 sans pour autant prévoir une flambée des prix à venir. Même si les négociations aboutissent à une hausse des prix de vente, les distributeurs disposent d'une autre arme pour alléger la note du consommateur. «On peut supposer que les promotions en 2022 seront plus nombreuses encore qu'en 2021» , prédit en effet Emmanuel Cannes, précisant que ces points sont également au menu des négociations entre industriels et distributeurs.