Selon les données de l’Insee, l’inflation sur un an n’a pas augmenté en novembre. Cependant la hausse des prix varie selon les produits et les secteurs. L’institut prévoit que l’inflation grimpe à 7% pour le début de l’année 2023, en raison de l’arrêt de la ristourne sur les prix des carburants ainsi que l’augmentation des prix de l’énergie en janvier et février.

L'inflation a-t-elle atteint son pic ?-iStock-CharlieAJA

Le point sur l’inflation en novembre 2022

D’après l’Insee, l’inflation sur un an en novembre dernier était de 6,2%. Soit le même chiffre que pour le mois d’octobre, ce qui signifie que l’inflation semble avoir atteint son pic pour finalement se stabiliser. Et ce, malgré la diminution des aides de l’État notamment sur le carburant. En effet, la remise est passée de 30 centimes à 10 centimes par litre en novembre. Après une forte hausse des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine, les prix ont finalement ralenti, passant de +19,1% en octobre à +18,4% en novembre. Parallèlement, les prix des produits alimentaires ont continué d’augmenter mais de façon beaucoup plus modérée : +12% en octobre et +12,1% en novembre. Mais les prix des denrées alimentaires restent inégaux selon les produits. Les prix de la viande, des boissons, du pain et des produits laitiers ont augmenté plus rapidement en novembre par rapport au mois précédent. Tandis que les prix des poissons, des fruits et des légumes ont également augmenté mais de façon plus lente.

L’inflation sous-jacente ne ralentit pas

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’alimentation et de l'énergie, a accéléré en novembre. Les prix des produits manufacturés sont passés de +4,2% en octobre à +4,4% en novembre. Une hausse qui s’explique entre autres par la hausse des prix des véhicules (+7%) et la hausse des prix des gros appareils ménagers (+6,5%). Cependant, les prix des services ont très légèrement ralenti. En une année, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est donc de 7,1%. Cet indice permet de comparer l’inflation en France avec celle des autres pays d’Europe. Cette inflation est en accélération depuis le mois de novembre, avec une hausse de 5,3% soit 0,3 point de plus qu’en octobre dernier.

L’inflation à 7% en début 2023

L’insee prévoit une hausse de l’inflation en début d’année 2023. Cette hausse serait provoquée par la fin de la ristourne générale sur le carburant prévue pour le début du mois de janvier. Mais aussi par la « hausse programmée des prix du gaz et de l’électricité ». Les prix seront plafonnés à 15% en janvier et février après avoir été bloqués à 4% pour les particuliers en 2022. Concernant la croissance, l’Insee prévoit un recul de 0,2% pour la fin de l’année. Un recul « sous l’effet d’une production industrielle en recul et d’une activité atone dans les services ». Mais l’institut est plus optimiste pour l’emploi, qui attend 50 000 emplois créés au premier semestre de l’année 2023. Le taux de chômage devrait donc rester stable, à environ 7,3% en juin 2023.