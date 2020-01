L'Inde fait dynamiter des centaines de logements illégaux luxueux

EN IMAGES - Les autorités ont détruit quatre tours violant la réglementation environnementale. Ces constructions au bord de l'eau aggraveraient les inondations.

Cette fois-ci, les autorités indiennes ont choisi de se montrer extrêmement fermes à l'encontre des constructeurs violant les lois environnementales du pays. Entre samedi et dimanche quatre complexes luxueux comptant près de 350 appartements ont été démolis les uns après les autres dans la ville de Cochin, au sud du pays dans l'Etat du Kérala. La Cour suprême indienne avait jugé en mai que ces immeubles, occupés depuis plusieurs années, avaient été construits en violation des lois du littoral, entraînant des dégâts «colossaux» pour l'environnement.

Ces complexes comprenant jusqu'à 19 étages surplombaient les célèbres «backwaters», une zone aquatique formée de lagunes et de canaux, qui est l'un des attraits touristiques de cette région du Kerala. Cet écosystème est pourtant très fragile et en 2018 des inondations avaient tué plus de 400 personnes. Un lourd bilan attribué par les experts aux constructions illégales en bordure d'eau.

Boom immobilier et corruption

Avec le boom immobilier que connaît l'Inde depuis quelques années, les violations des lois environnementales et des normes de sécurité se sont multipliées avec la connivence des autorités locales. Quelque 2 000 résidents du quartier avaient été évacués par mesure de sécurité avant la démolition et des centaines de spectateurs ont suivi les opérations de dynamitage. Les habitants des quatre complexes détruits avaient, eux, été forcés de quitter leur appartement après l'obtention d'une compensation financière. Le déblayage des gravats a débuté dès dimanche.