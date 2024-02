L'immobilier ancien plonge après des années de flambée

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La chute a commencé: du fait d'un accès au crédit sensiblement plus difficile, les prix de l'immobilier ancien ont baissé de 4% en 2023 selon l'indice de référence publié jeudi. Une dégringolade qui devrait continuer dans les prochains mois.

La chute est d'autant plus spectaculaire que les prix étaient encore en progression au 2e trimestre 2023, après trois années de flambée consécutives à la crise sanitaire du Covid-19.

L'année 2023 "est enfoncée dans une crise qui avait déjà été amorcée depuis deux ans et qui se concrétise", a prévenu en conférence de presse Elodie Frémont, présidente de la commission statistiques immobilières des notaires du Grand Paris. "Sa spécificité, c'est que ça s'accélère, surtout en volume de transactions."

Le nombre de transactions enregistrées en 2023 a en effet plongé, à 869.000 contre 1,12 million un an auparavant.

Conséquence de la remontée rapide des taux d'intérêt, qui ont rendu beaucoup plus difficile l'accès à l'emprunt.

"Les acquéreurs doivent comprendre que leur capacité d'emprunt est maintenant réduite", observe Mme Frémont. "Il faut qu'ils intègrent que leur apport doit être conséquent, donc il faut souvent une aide familiale ou une vente préalable", explique-t-elle, soulignant une augmentation de l'âge médian des acquéreurs et une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles les plus aisées.

- "Inflexion" -

La chute des prix, selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières, concerne autant les appartements (-4,1%) que les maisons (-3,8%).

Elle devrait continuer dans les prochains mois, selon les Notaires du Grand Paris et les acteurs interrogés par l'AFP.

"On est vraiment au début du réajustement des prix sur le marché, qui devrait se poursuivre", a affirmé Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), qui prévoit une baisse de 6 à 8% des prix en 2024.

"Les acquéreurs, aujourd'hui, reprennent la main sur le marché, revisitent, reprennent un pouvoir de négociation", remarque-t-il. "La seule façon qu'ils reprennent du pouvoir d'achat, c'est que la baisse des prix se poursuive".

Les notaires se sont montrés plutôt pessimistes sur les tendances. "Cette inflexion aurait pu être analysée comme un contre-effet Covid, ou en tout cas après trois années dites euphoriques, mais malheureusement, elle est beaucoup plus impactante, parce que quand on compare ces chiffres à la moyenne des dix dernières années, la baisse est encore là", a affirmé Elodie Frémont.

Elle voit apparaître "un attentisme qui est plutôt inquiétant", propriétaires et acquéreurs attendant des conditions de marché plus favorables, et également d'y voir plus clair sur les évolutions législatives, notamment sur la performance énergétique.

Un discours tempéré par Corinne Jolly, présidente de Particulier à particulier. "Ce ne sont pas des années de crise, ce sont des années normales", assure-t-elle.

"Il y a une baisse qui est effectivement frappante, on voit bien que la courbe baisse vite, mais on atterrit sur quelque chose qui n'est pas du tout alarmant", dit-elle, les volumes étant retombés au niveau de 2016-2017 après avoir battu des records en 2021.

- L'exception PACA -

L'Île-de-France, où les prix de l'immobilier sont les plus élevés, est d'ailleurs la région où la baisse est la plus marquée (-6,9%), et dans des proportions comparables à Paris et en petite et grande couronne.

"Là où les marchés avaient le plus progressé, notamment Paris et les dix premières grandes villes, c'est là que les baisses s'affichent de façon la plus forte", ajoute M. Cantin.

En témoigne aussi Lyon, où les appartements ont perdu 9,3% sur un an malgré un marché réputé très tendu.

L'exception qui confirme la règle est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les prix ne s'érodent que de 0,6%.

Loïc Cantin l'explique par la forte proportion de retraités, à plus fort patrimoine et moins dépendants des conditions de crédit.

Corinne Jolly, elle, ajoute le critère de la qualité de vie, devenu plus important pour les acquéreurs et qui s'observe dans le dynamisme des communes littorales.

av/cal