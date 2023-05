L’hôtel particulier de Bernard Tapie à Neuilly-sur-Seine sera bien saisi

Au terme d’une longue bataille juridique, le fisc pourra finalement saisir cette luxueuse demeure dans le cadre de l’affaire du Crédit Lyonnais.

Depuis le décès de Bernard Tapie , son patrimoine surtout immobilier était scruté à la loupe pour savoir quels biens seraient saisis afin de combler ses dettes liées à l’affaire du Crédit Lyonnais . Si l’an dernier les deux joyaux parmi ses nombreuses possessions ont été cédés: l’hôtel de Cavoye (rue des Saints-Pères à Paris) pour 80 millions d’euros et la villa La Mandala à Saint-Tropez pour 81,2 millions, il restait des interrogations sur une luxueuse propriété de Neuilly-sur-Seine.

Le fisc avait en effet assigné les époux Tapie dès 2015 pour faire reconnaître que Dominique Tapie, la veuve de l’homme d’affaires, était bien la propriétaire des lieux acquis en 2012. Officiellement, c’est une société, la SNC Dolol qui avait acquis cet hôtel particulier de la rue du Bois de Boulogne pour plus de 15 millions d’euros auprès de l’ex-PDG de L’Oréal Lindsay Owen-Jones .

Location à un joueur du PSG

Il est vrai que c’est dans ce secteur, l’un des plus prisés de la ville, que vivait à l’époque la veuve du fondateur de la société de cosmétique Liliane Bettencourt et c’est toujours là que réside sa fille, Françoise Bettencourt Meyers. Selon les révélations du site L’informé malgré ces multiples procédures la justice a reconnu le 5 avril dernier que la véritable propriétaire de la demeure était bien Dominique Tapie. Elle s’appuie notamment sur le fait que l’épouse Tapie s’était portée caution pour l’achat du bien et réglait les factures d’énergie à son nom.

Dans un article remontant à 2018, le site Lelanceur dévoilait déjà les manœuvres de prête-nom utilisées par les époux Tapie pour éviter que leur hôtel particulier ne soit saisi . On y apprend aussi que dès 2013, la résidence était louée à un joueur du PSG mais que les 23.000 euros de loyer mensuels ne suffisaient pas à couvrir les mensualités du prêt de 16 millions contracté pour l’acquisition de l’hôtel particulier.