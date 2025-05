Chèque énergie 2025 : voici le plafond de revenus à ne pas dépasser pour prétendre à cette aide précieuse

Shutterstock

Pour venir en aide aux Français, le gouvernement a mis en place le chèque énergie. Découvrez le niveau de salaire à ne pas dépasser pour en bénéficier.

L'inflation fait rage dans l'Hexagone depuis de nombreuses années maintenant. Et les Français sont nombreux à ne pas réussir à joindre les deux bouts à la fin de chaque mois. Si le SMIC et les pensions de retraite augmentent régulièrement, ces évolutions financières peinent à compenser l'augmentation des prix dans les supermarchés. Même chose pour les factures d'électricité et le plein de carburant pour aller travailler, par exemple. L'énergie et l'essence coûtent cher et de nombreux foyers ne réussissent pas à payer les sommes qu'elles doivent sans empiéter sur leur budget courses .

Le gouvernement français met donc en place de nombreuses aides financières. On pense notamment aux diverses indemnités versées par la Caisse d'Allocations Familiales. Mais ce ne sont pas les seules. Vous pouvez également obtenir différents chèques à l'image du chèque énergie qui a été renouvelé pour l'année 2025. Ce dernier permet de règle en totalité ou en partie vos relevés de consommation énergétique. Cette aide est versée en fonction de vos revenus . Faites-vous partie des ménages éligibles à cette aide précieuse ? On fait le point ci-dessous.

Le plafond de revenus à ne surtout pas dépasser pour obtenir du chèque énergie en 2025

En France, pour que vous puissiez obtenir une certaine aide financière, vous devez répondre à tout prix à des critères bien précis . Le revenu étant clairement le plus important puisque ce type d'indemnité vient en aide aux foyers français les moins riches. Pour ce qui est du chèque énergie, vous devez prendre en compte votre revenu fiscal de référence qui est apposé sur votre avis d'imposition annuel.

Vous devez ensuite vous référer au nombre de personnes qui font partie de votre foyer car l'éligibilité au chèque énergie dépend aussi de la composition de votre ménage. Ce dernier correspond très exactement aux « unités de consommation » (UC). En divisant votre revenu fiscal de référence par ce chiffre, vous devenez obtenir une somme inférieure à 11 000 euros par unité de consommation . Pour vous donner un ordre d'idées, un couple gagnant 20 000 euros par an peut bénéficier de ce fameux chèque énergie.

Comment bénéficier du chèque énergie en 2025 ?

Pour recevoir le chèque énergie en 2025, il n'y a rien de bien difficile à mettre en place de votre côté. En effet, grâce aux informations délivrées chaque année à l' administration , cette dernière peut connaître exactement les foyers éligibles à cette aide financière. Dans ce cas, le chèque énergie est envoyé automatiquement à votre domicile.

Une nouvelle règle a, cependant, été élaborée pour certains ménages. Au vu des différents changements auxquels un foyer peut faire face, les services administratifs peuvent parfois louper certains éléments importants concernant votre situation. Vous devez donc renvoyer vos données actualisées si vous avez récemment fait face à un événement majeur comme une naissance, une séparation ou une diminution significative de vos revenus.

Quand allez-vous recevoir ce fameux chèque énergie en 2025 ?

Vous n'avez pas reçu votre chèque énergie pour l'année 2025 ? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La date d'envoi de cette aide financière est prévue durant le second semestre .

Les envois des chèques énergie débuteront donc au mois de juille t. Mais attention, ces derniers pourront même s'étendre jusqu'en août . D'ici la rentrée prochaine, vous devrez donc être en possession de cette indemnité.