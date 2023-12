L’ex-centrale électrique des chutes du Niagara sera transformée en hôtel de luxe

À l’abandon depuis 50 ans, cette élégante construction de 1906 doit être complètement transformée à l’horizon 2027 après 200 millions de dollars de travaux.

L’emplacement de rêve de ce bâtiment au-dessus des chutes du Fer-à-Cheval (côté canadien puisque les chutes du Niagara comportent trois sites qui se répartissent entre le Canada et les États-Unis), n’a pas empêché de le laisser à l’abandon pendant près de 50 ans. Il faut dire que malgré son architecture de style Beaux-Arts laissant penser à un bâtiment ou à un musée, cette construction de 1906 avait une vocation purement utilitaire. Il s’agissait en effet de la centrale hydroélectrique Toronto Power qui a fourni de l’électricité dans ce bâtiment 132 mètres sur 30 jusqu’en 1974.

Mais depuis ce temps-là, cette ambitieuse réalisation de l’architecte E.J. Lennox, une création assez unique pour un bâtiment à vocation industrielle, n’a jamais trouvé de repreneur. Le bâtiment a pourtant été classé «site national historique» par les autorités canadiennes en 1983, avant de devenir propriété de la Commission des parcs du Niagara, une agence du ministère du Tourisme de l’ Ontario . Après une longue période de sommeil et la mise en place d’un processus de décision pour le changement de destination du bâtiment, les autorités ont opté pour un projet de création d’un boutique hôtel 5 étoiles sur ce site riche en histoire.

Micro-brasserie et spa

C’est la société Pearle Hospitality qui gérera l’établissement tandis que le cabinet +VG Architects s’occupera de la reconfiguration des lieux. Le projet s’appuie sur un budget d’au moins 200 millions de dollars pour déboucher sur une ouverture attendue pour l’été 2027. En plus des chambres d’hôtel, les lieux comprendront des restaurants, une micro-brasserie ainsi qu’un auditorium et un espace événementiel, sans oublier les incontournables spas et espace bien-être. Sur ce site qui reçoit près de 12 millions de visiteurs par an, cet établissement serait le «premier et seul hébergement 5 étoiles en boutique hôtel (établissement non standardisé par opposition à ceux de grandes chaînes, NDLR) » des chutes du Niagara selon la Commission qui a géré l’appel d’offres.