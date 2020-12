L'État lance une carte avec les loyers de votre commune en... 2018

En juillet 2019, le gouvernement annonce le lancement d'un indicateur pour connaître les loyers partout en France. À l'arrivée, c'est une déception.

Le projet était ambitieux à l'origine: connaître les loyers partout en France. Des acteurs de premier plan pour alimenter la base composée de plus de neuf millions de données: PAP, Se Loger, Leboncoin. Enfin, un outil capable de savoir comment évoluent les loyers, comme l'avait réclamé Emmanuel Macron, une fois élu en 2017. Le chef de l'État est connu pour ne pas être un ardent défenseur de l'encadrement des loyers. Mais à l'arrivée, la déception est à la hauteur de l'attente de cet indicateur annoncé il y a un an et demi.

Certes, les deux cartes - une pour les appartements (49 m² en moyenne), une pour les maisons (92 m² en moyenne) - mises en ligne ce jeudi sur le site du ministère de l'Écologie, couvre l'ensemble du territoire national. Mais avant même de trouver le loyer moyen d'un logement dans sa commune, un élément attirera sûrement votre attention: les statistiques datent de... 2018! «C'est l'année où nous disposions de plus de données dans notre base», explique Camille Grivault, ingénieur d'étude à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Les données sont actualisées tous les 2 ans!

Pire: les données seront actualisées tous les... deux ans. Plutôt décevant pour un outil censé faciliter la prise de décision. «Notre carte n'a pas été conçue pour un suivi temporel très fin mais plutôt pour être affinée d'un point de vue géographique», rétorque Basile Pfeiffer, adjoint au chef de bureau des études économiques de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Sous-entendu: cette carte est surtout utile pour les petites et moyennes communes. Car pour les grandes villes, des dispositifs publics existent déjà: il s'agit d'Observatoires des loyers. On en compte 31 pour 52 agglomérations françaises. C'est le cas notamment à Paris et à Lille, les deux premières villes à avoir mis en place un encadrement des loyers.

Vous l'avez compris: les moyens ont surtout servi à affiner la carte d'un point de vue géographique. Car sur un plan statistique, le résultat proposé se limite à un chiffre: le prix moyen au m² de chaque commune. Aucune trace des données selon la taille des appartements, comme promis en juillet 2019. «C'est trop prématuré, répond Basile Pfeiffer. Nous pourrons sans doute l'envisager dans un second temps». Et côté enseignements? On apprend que les loyers sont particulièrement élevés dans les zones touristiques, littorales ou encore pour les communes frontalières. Rien de très révolutionnaire. Bref, cette carte n'a pas forcément de quoi enthousiasmer un ménage désireux, dans les prochains mois, de louer ou mettre en location un logement.