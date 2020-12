L'Etat aide les commerçants à migrer vers la vente en ligne

Afin de les aider à faire face à la situation économique, l'Etat a mis en place une plateforme web pour aider les commerçants à développer leurs ventes en ligne.

Les commerçants accompagnés dans leur digitalisation

Des aides financières complémentaires

Avec la fermeture forcée des commerces qualifiés de non essentiels du fait du confinement et des restrictions sanitaires, nombre de commerçants ont vu leur chiffre d'affaires chuter dramatiquement voire être réduit à néant. Les ventes en ligne au côté du clic and collect se sont ainsi rapidement imposés comme étant deux solutions permettant de maintenir une activité économique. Mais si les grandes marques et les grands groupes disposent déjà de sites e-commerce et de supports digitaux efficaces, force est de constater qu'un nombre conséquent de commerçants n'en n'ont pas, ou dans des versions basiques ne permettant pas de développer les ventes en ligne. C'est dans le but de répondre à cette problématique que le gouvernement a lancé une plateforme web permettant d'accompagner les commerçants et les entreprises dans leur effort de digitalisation. Le site clique-mon-commerce.gouv.fr a été conçu comme un guide pratique totalement gratuit dont l'objectif est de donner la possibilité aux professionnels d'identifier rapidement les solutions concrètes à mettre en œuvre pour développer leur activité en ligne. Les artisans, les restaurateurs et les commerçants de tout secteur d'activité bénéficient ainsi d'un ensemble de solutions rapides à mettre en place pour soutenir leur effort de digitalisation. La plateforme propose des solutions numériques pour créer un site web mais aussi créer des services de livraison et de paiement à distance ou pour rejoindre une place de marché en ligne. En quelques étapes simples et rapides, le responsable de l'entreprise indique la nature de son activité, sa zone géographique et ses besoins : création d'un site marchand, mise en place d'un dispositif de paiement en ligne, instauration d'un service de livraison. La plateforme détaille par la suite l'intégralité des solutions et des services pouvant être immédiatement lancés grâce à de nombreux partenariats avec des prestataires spécialisés.Au côté de la plateforme web, l'Etat a par ailleurs initié différentes actions complémentaires pour aider les commerçants dans leur effort de digitalisation. C'est le but de la création du "chèque numérique", d'une valeur de 500€. Il est proposé à tous les commerces ayant été fermés durant le confinement ainsi qu'aux professionnels de l'hôtellerie-restauration pour les aider à financer de nouvelles solutions digitales et numériques. L'objectif étant là encore de leur permettre de développer leur chiffre d'affaires grâce au web et au digital. Ce chèque commencera à être versé aux 120 000 entreprises fermées à compter de janvier 2021. Aussi, une aide de 20 000€ va être octroyée pour chaque commune de France afin de concevoir et de proposer des solutions d'accompagnement personnalisées en faveur des commerçants. En parallèle, plus de 60 000 entreprises vont être contactées par les chambres du commerce et de l'industrie ainsi que par les chambres des métiers et de l'artisanat afin de faire un point sur leurs besoins en matière de digitalisation, et de leur proposer des plans d'action sur-mesure.