Crédit immobilier: la production de nouveaux crédits à un niveau sans précédent

Les assemblées générales peuvent se tenir à huis clos jusqu'au 1er avril 2021

Taxe d'habitation: comment bénéficier de la baisse de 30% en 2021?

Les précautions à prendre pour imputer les moins-values boursières sur l'année 2020

L'aide à la remise en état d'un vélo prolongée jusqu'au 31 mars 2021

Les tickets-restaurant 2020 sont valides jusqu'au 1er septembre 2021

L'utilisation d'argent liquide continue de baisser dans la zone Euro

Crédit immobilier: la production de nouveaux crédits à un niveau sans précédent

La production mensuelle de nouveaux crédits à l'habitat, hors renégociations, a atteint 20,2 milliards d'euros en octobre 2020, selon les chiffres publiés par la Banque de France. Ce montant excède de 13% le précédent plus haut historique de production mensuelle, enregistré en octobre 2019 à 17,8 milliards d'euros. Le taux de croissance annuelle du crédit immobilier s'est établi à 5,5% en octobre 2020, après 5,4% en septembre 2020 et 5,3% en août 2020. Pour l'ensemble des crédits aux particuliers, le taux de croissance sur un an est lui aussi resté quasi inchangé en octobre 2020 (+4,7% contre +4,6% en septembre 2020 et +4,7% en août 2020). Cela éloigne les craintes d'une forte chute du crédit, même si ces chiffres ne rendent pas compte des effets du second confinement.

Les assemblées générales peuvent se tenir à huis clos jusqu'au 1er avril 2021

Une ordonnance publiée au Journal officiel du 3 décembre 2020 reconduit l'autorisation donnée aux sociétés cotées de tenir leur assemblée générale à huis clos jusqu'au 1er avril 2021. Elle restreint toutefois ce régime d'exception aux cas dans lesquels «les mesures restrictives en vigueur à la date de la convocation de l'assemblée ou à la date de sa réunion font effectivement et concrètement obstacle à la présence physique de ses membres». Par ailleurs, les entreprises sont désormais tenues de retransmettre en direct leur assemblée générale, de façon téléphonique ou audiovisuelle, sauf si des raisons techniques rendent cette rediffusion impossible. Les sociétés doivent aussi publier sur leur site Internet l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et les réponses qui y sont apportées.

Taxe d'habitation: comment bénéficier de la baisse de 30% en 2021?

La taxe d'habitation baisse progressivement depuis 2018 et 80% des Français ne la payent déjà plus en 2020. Les contribuables mensualisés qui y sont toujours soumis ont jusqu'au 15 décembre 2020 pour adapter leurs prélèvements mensuels sur leur espace particulier du site impots.gouv.fr, en allant dans la rubrique «Paiement» puis «Gérer mes contrats de prélèvement». Ils peuvent ainsi bénéficier de la baisse de 30% de cette taxe en 2021 et éviter d'avoir à faire l'avance d'un montant qui ne leur serait restitué qu'à l'automne 2021. La taxe d'habitation sera supprimée pour l'ensemble des contribuables en 2023.

Les précautions à prendre pour imputer les moins-values boursières sur l'année 2020

Les épargnants ne doivent pas attendre le dernier moment pour passer leurs ordres de bourse s'ils veulent que ceux-ci soient enregistrés fiscalement au titre de l'année 2020, a rappelé le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il convient notamment de tenir compte des jours de fermeture de la bourse. Ainsi, le jeudi 24 décembre et le jeudi 31 décembre seront des demi-journées avec une clôture prévue à 14h05 CET pour tous les instruments sur les marchés au comptant d'Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris, hormis pour les warrants et les certificats qui clôtureront à 13h55. Comme c'est le cas traditionnellement, la bourse sera fermée le vendredi 25 décembre 2020.

L'aide à la remise en état d'un vélo prolongée jusqu'au 31 mars 2021

L'opération «coup de pouce vélo» mise en place par le gouvernement à la fin du premier confinement a été prolongée une seconde fois, jusqu'au 31 mars 2021. Il s'agit d'une aide de 50 euros hors taxes pour la remise en état d'un vélo (changement de pneus, remise en état des freins, changement du câble de dérailleur...) chez un réparateur agréé. Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site Coupdepoucevelo.fr, sélectionner un réparateur sur la carte interactive et prendre un rendez-vous. Un code SMS est alors envoyé pour valider l'opération et le propriétaire du vélo peut se rendre chez le réparateur avec son téléphone portable et une pièce d'identité. Plus d'un million de vélos ont déjà bénéficié de cette opération, selon la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

Les tickets-restaurant 2020 sont valides jusqu'au 1er septembre 2021

La durée de validité des tickets-restaurant, prévue initialement pour arriver à échéance fin février 2021, a été prolongée jusqu'au 1er septembre 2021 par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Dans l'optique de soutenir le secteur de la restauration, les mesures d'assouplissement des modalités d'utilisation des titres-restaurant ont également été étendues jusqu'à la même date. Ainsi, les tickets-restaurant sont utilisables le week-end et les jours fériés dans les restaurants, où ils peuvent être employés pour le «click and collect» ou pour les livraisons et où leur plafond d'utilisation quotidien est doublé (38 euros). Pour les achats de produits alimentaires dans les commerces, le plafond est en revanche maintenu à 19 euros.

L'utilisation d'argent liquide continue de baisser dans la zone Euro

Une étude de la Banque centrale européenne montre que si l'argent liquide est toujours le premier moyen de paiement dans la zone Euro, son usage continue de décliner. Ainsi les espèces représentaient en moyenne 73% des transactions dans la zone Euro en 2019, contre 79% trois ans auparavant. De même, les espèces pesaient 48% de la valeur totale des transactions dans la zone Euro en 2019, contre 54% en 2016. Les cartes bancaires ont quant à elles été utilisées pour 24% des transactions et 41% des montants en 2019. En France, l'argent liquide est devenu minoritaire: il ne représentait plus que 59% des transactions et 25% des montants en 2019, alors que les cartes bancaires ont été utilisées pour 35% des transactions et 57% des montants.