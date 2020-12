(Crédits photo : Unsplash - JESHOOTS.COM )

En Île-de-France, la hausse annuelle du prix des maisons se confirme tandis que celle des appartements ralentit. Le marché de l'assurance-vie a subi depuis le début de l'année 2020 une décollecte historique. Les travailleurs précaires vont bénéficier d'un revenu minimum garanti de 900 euros par mois entre novembre 2020 et février 2021. Attention au calendrier des échéances fiscales en décembre, avec notamment la taxe d'habitation qui est due d'ici au 15 ou 20 décembre. Autre échéance : il est possible de corriger sa déclaration de revenus jusqu'au 15 décembre 2020. Depuis le début du mois, il est par ailleurs possible de résilier à tout moment et sans frais sa complémentaire santé. Enfin, sachez comment sortir d'une situation d'indivision avec d'autres héritiers.

La hausse annuelle du prix des maisons en Ile-de-France pourrait atteindre environ 7% en janvier 2021, contre près de 5% au 3ème trimestre 2020, selon les données des avant-contrats des Notaires du Grand Paris. Dans le détail, les prix des maisons pourraient augmenter de 9,5% en pourcentage annuel en petite couronne et de 6,2% en grande couronne. Le prix des appartements franciliens suit la direction inverse, avec une hausse annuelle des prix qui s'est affaiblie entre le 2ème trimestre et le 3ème trimestre 2020, passant de 7,4% à 6,6%, et qui pourrait atteindre 4,6% en janvier 2021. Du côté des volumes, la situation sanitaire continue de peser sur le marché immobilier avec un recul de 31% des ventes de logements anciens au 3ème trimestre 2020 par rapport à la même période l'année précédente.

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, la décollecte sur le marché de l'assurance-vie a atteint 7,3 milliards d'euros depuis le début de l'année 2020, selon les chiffres publiés par la Fédération française de l'assurance. En octobre, la collecte s'est établie dans le rouge (-154 millions d'euros) pour le huitième mois consécutif. C'est la plus longue période de collecte négative jamais enregistrée et la décollecte cumulée dépasse celle enregistrée en 2012, en pleine crise de la zone Euro. A fin octobre 2020, l'encours des contrats d'assurance-vie s'élevait à 1.753 milliards d'euros, dont 60% investis dans des actifs d'entreprises (actions, obligations, immobilier).

Les travailleurs qui alternent les périodes de travail et de chômage dans les secteurs sinistrés par la crise bénéficieront d'une «garantie de ressources de 900 euros par mois» à compter du 1er novembre et jusqu'en février 2021, ont annoncé le Premier ministre Jean Castex et la ministre du Travail Élisabeth Borne fin novembre 2020. Cette aide exceptionnelle vise ceux qui ont travaillé au moins 60% du temps en 2019 et pourrait concerner jusqu'à 400.000 personnes. Calculée au titre de chaque mois, cette aide sera versée par Pôle Emploi et le premier versement couvrira les deux premiers mois du dispositif (novembre et décembre 2020).

S'ils n'utilisent pas de moyen de paiement dématérialisé, les particuliers ont jusqu'au 15 décembre 2020 pour payer la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public. Cette échéance concerne particulièrement les résidences secondaires et certaines résidences principales. Elle concerne aussi les propriétaires de logements vacants soumis à la taxe sur les logements vacants ou à la taxe d'habitation sur les logements vacants, s'ils n'utilisent pas non plus de moyen de paiement dématérialisé. Le délai va jusqu'au 20 décembre 2020 pour ceux qui utilisent un moyen de paiement dématérialisé (paiement en ligne par Internet, smartphone ou tablette). Le prélèvement sera alors effectué sur leur compte bancaire à compter du 28 décembre 2020.

Les contribuables ayant déclaré leurs revenus en ligne ont jusqu'au 15 décembre pour corriger, autant de fois que souhaité, leur déclaration d'impôts 2020 sur les revenus perçus en 2019. Les particuliers concernés doivent se connecter sur leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr puis cliquer sur «Corriger ma déclaration en ligne». De nombreuses informations sont modifiables (les revenus, les charges, la contribution à l'audiovisuel public, les informations servant au calcul des réductions et des crédits d'impôt, etc.). Si la correction concerne un changement de situation de famille, il faudra utiliser le service de message sécurisé de l'espace en ligne.

Depuis le 1er décembre 2020, les particuliers peuvent résilier leur complémentaire santé sans frais et à tout moment, dès lors que le contrat a été souscrit depuis au moins une année. Cette mesure vise à simplifier la vie quotidienne des Français, selon les ministères de la Santé et de l'Économie. Auparavant, il n'était possible de résilier son assurance-santé qu'une fois par an, avant la date anniversaire du contrat. C'est en pleine crise des Gilets jaunes que le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé l'alignement des règles de résiliation des complémentaires santé sur celles applicables aux contrats d'assurance auto ou multirisques habitation.