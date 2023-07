L’empreinte carbone de ces maisons est la plus faible du Danemark

A Copenhague, Velux développe des prototypes de maisons en bois qui offrent une empreinte carbone trois fois plus faible que celle des autres maisons danoises.

Une empreinte carbone trois fois inférieure à celle imposée par la réglementation danoise actuelle. C’est le pari réussi de Velux, le spécialiste des fenêtres de toit , et d’Effekt Architects, à travers 7 modèles de maisons en bois visibles à Copenhague , nommé Living Places: 5 prototypes ouverts et deux maisons témoins fermées dont une à ossature bois et une en bois lamellé croisé.

Les émissions de carbone d’une maison en bois de Living Places sont de 3,8 kilogrammes de C02 par mètre carré par an contre un peu plus de 11 kilogrammes de C02 par mètre carré par an pour une maison danoise traditionnelle. Si toutes les maisons familiales étaient construites sur le modèle de Living Places, un million de tonnes de C02 pourrait être économisé chaque année, sachant que l’industrie du bâtiment représente 1/3 de la consommation mondiale d’énergie et des émissions de C02. Living Places offre ainsi l’empreinte carbone la plus faible du Danemark.

Une prouesse d’apparence simple à réaliser. Elle ne repose pas sur l’emploi de matériaux novateurs mais sur des matériaux déjà existants, à savoir du bois, ici du pin en provenance directe de la région. Il s’agit tout simplement d’un retour aux matériaux d’origine, délaissés pendant de nombreuses années au profit du béton. « Nul besoin d’attendre les technologies de demain pour construire des bâtiments durables. On peut construire en étant respectueux de l’environnement avec ce que l’on a. On n’a pas besoin de réinventer le monde », selon Lone Feifer, directrice construction durable du groupe Velux.

Un tarif similaire au prix du marché

En plus d’être écologiques , ces bâtiments permettent de préserver la santé des occupants. « Nous passons 90% de notre temps en intérieur. Il est donc essentiel de disposer d’un climat intérieur sain », souligne Tina Mayn, en charge des produits chez Velux. Les maisons en bois sont dotées de toits en pentes percés de fenêtres Velux, inondant les pièces de lumière et offrant une ventilation naturelle.

« Les éléments sont préfabriqués à l’usine et assemblés sur place. La structure de la maison est très simple », expose l’architecte Tue Hesselberg Foged. Aucune fioriture ne vient orner les murs en bois apparents, qui donnent la sensation de se retrouver dans un chalet de montagne. « Notre objectif avec Living Places était de donner aux propriétaires la possibilité d’acheter une maison plus durable, plus saine et pas plus chère que les maisons équivalentes sur le marché danois dont le prix se situe actuellement entre 14.000 et 15.500 couronnes danoises par mètres carrés hors TVA (NDLR environ 2000 euros)», explique Sophus Hedegaard Johannesen, directeur des relations et du marché chez Enemaerke & Petersen, le constructeur des maisons en bois.

Les maisons témoins sont actuellement ouvertes au public afin d’inspirer les constructions futures. Puis, les maisons fermées vont être vendues à des particuliers une fois l’exposition terminée, les bâtiments étant modulaires et démontables.