L'argent liquide peut-il être définitivement remplacé par les paiements par carte bleue ?

En 2022, seuls 50% des achats en magasin ont été réglés en liquide. (illustration) (neelam279 / Pixabay)

Les Français utilisent de plus en plus leur carte bancaire pour régler leurs achats, notamment grâce à la mise en place du paiement sans contact, facile et rapide. De fait, les paiements en espèce ont fortement diminué, ne représentant plus que 50% des transactions l'année dernière.

Est-ce bientôt la fin de l'argent liquide ? Selon les chiffres de la Banque centrale européenne, les paiements en espèces en France ont représenté seulement 50% des achats en magasins l'année dernière. La baisse est significative puisque ce chiffre s'élevait à 68% en 2016, et 57% avant la crise du Covid début 2020. Lors de cette période, de nombreux Français avaient préféré payer leurs achats par carte bancaire, explique BFMTV .

Une nouvelle habitude conservée

Le phénomène avait notamment été rendu possible par le paiement sans contact, plus pratique et rapide, mais aussi plus hygiénique. Une fois prise, l'habitude est restée. Selon le Groupement des Cartes bancaires, les règlements effectués sans composer de code secret représentent 56% des règlements par carte bancaire.

Selon la Banque centrale européenne, l'argent liquide n'est pour autant pas voué à disparaître. « Dans un avenir prévisible, les espèces resteront le moyen de paiement par défaut , explique la BCE. Elles constituent une réserve de valeur, peuvent - de manière fiable - être authentifiées et distinguées des contrefaçons et ne nécessitent pas de tierce partie pour régler un paiement. Aucun autre instrument de paiement n'offre une aussi bonne combinaison de ces trois caractéristiques » , a estimé l'institution sur son site Internet .

Le liquide amené à rester

De plus, les moyens de paiement numériques « ne conviennent pas à tous » , a commenté la BCE. « Les paiements sans contact coexisteront avec les espèces, qu'ils ne remplaceront pas comme instrument de paiement » , a affirmé la banque. Pour rappel, les commerçants ne peuvent pas refuser les paiements en espèces « sauf si les deux parties ont préalablement convenu d'utiliser un autre moyen de paiement » . Les distributeurs automatiques sont toutefois moins nombreux en France. Selon des données de la Banque de France, 5 000 de ces appareils ont disparu entre 2018 et 2021.