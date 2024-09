L’ancienne propriété du sculpteur Max Ernst cherche son nouveau propriétaire

Max Ernst a vécu plus de 10 ans dans cette maison, à Seillans, dans le Var. Elle abrite des trésors cachés comme des carreaux de faïence réalisés par Salvador Dalí.

Le peintre et sculpteur allemand Max Ernst est resté de 1964 jusqu’en 1976, date de son décès, au Mas Saint-Roch, une propriété au style provençal située dans le village de Seillans, dans le Var (83), en compagnie de sa femme Dorothea Tanning. Aujourd’hui, son ancienne résidence secondaire est à vendre pour 3.200.00 euros. « La maison a été pensée par le peintre et elle est dans le même état qu’il l’a laissée. Les actuels propriétaires n’ont rien modifié. Notamment un atelier de plus de 200 mètres carrés à aménager dans lequel il a beaucoup travaillé », déclare Casilda Jacquet-Dufor, l’agent immobilier de John Taylor, en charge de ce bien.

Le peintre a laissé une empreinte dans la maison de 625 mètres carrés: il a fait construire une piscine en forme de trou de serrure afin que la lune se reflète dans la partie arrondie de la piscine, au niveau du trou de la serrure, lors de la pleine lune. Malheureusement, aucune sculpture ou peinture de l’artiste décore le mas, l’épouse du peintre ayant tout récupéré à la mort de ce dernier. On retrouve également la patte d’autres artistes comme Salvador Dalí, qui a réalisé des carreaux de faïence sur mesure pour son ami Max Ernst, que l’on peut observer dans la cuisine. Le président Georges Pompidou aussi a offert des colonnes blanches inspirées de la Renaissance italienne à Max Ernst lorsqu’il s’est rendu dans la propriété et a atterri sur l’héliport du mas qui n’est plus utilisé aujourd’hui. Colonnes que l’on peut toujours observer sur l’une des terrasses.

Conserver l’esprit de la maison

La propriétaire actuelle souhaite trouver un acquéreur qui sache apprécier « le cachet de la maison, qui conserve les carreaux et les colonnes. Une personne qui aime l’histoire de cette maison et qui comprenne son passé », explique Casilda Jacquet-Dufor. Elle souhaite se séparer de la maison aux 6 chambres et 5 salles de bain car elle a désormais 90 ans et l’entretien d’une propriété de 600 mètres carrés commence à lui peser. Outre son riche passé, la demeure est dotée d’autres atouts comme sa localisation: elle surplombe le village et offre une vue panoramique sur le village médiéval de Seillans et sur le canton de Fayence. « La maison n’a aucun vis-à-vis. Elle offre un cadre reposant. Et en même temps, on peut aller au village à pied. On est dans le village sans être vraiment dedans », souligne l’agent immobilier en charge de la vente. Pour le moment, la maison a reçu quelques visites. Les potentiels acquéreurs recherchent une résidence secondaire au calme. À voir qui raflera la mise.