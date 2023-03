L’ancien appartement italien de Léonard de Vinci est à vendre 3 millions d’euros

Le célèbre peintre a habité dans cet appartement de 620 m² à Bologne, vers 1515 avant de déménager en France, sur invitation du roi François Ier.

À Bologne, un palais du 15e siècle a accueilli dans ses murs un artiste prestigieux, Léonard de Vinci . Ce dernier y a habité après avoir déménagé en France, vers 1515. C’est d’ailleurs pendant son séjour hexagonal qu’il aurait rencontré le roi François Ier, retrace The Spaces , une plateforme numérique qui s’intéresse à l’architecture. Le roi l’a invité à venir s’installer en France (l’artiste poussera d’ailleurs son dernier soupir sur le territoire français). La renommée de Leonard de Vinci, à la fois peintre, ingénieur, sculpteur...a bien entendu une incidence sur le prix de vente du bien, qui s’élève à 3,2 millions d’euros.

De plus, la résidence Emilia fait partie d’un des bâtiments du 15e siècle les mieux conservés de la ville, le Palazzo Felicini, décoré en terre cuite et construit en 1400. Elle repose sur les fondations d’un bâtiment datant des années 1300 et a été conçue par l’architecte Aristotele Fioravanti, retrace The Spaces. Dans la cour aux arcades, un théâtre privé prenait place mais il a été abandonné au 19e siècle.

Un deuxième appartement dans le grenier

La propriété mêle un style classique et des éléments de confort modernes, sans mauvais goût aucun. Des boiseries du 17e siècle embellissent l’appartement ainsi que de monumentales cheminées, décrit Italie Sotheby’s International Realty , le réseau immobilier de luxe chargé de la vente. La surintendance des Beaux-Arts qui protège la propriété a rendu un avis favorable pour la construction d’un ascenseur intérieur permettant de desservir les 620 m² répartis sur trois étages.

Au premier étage, on retrouve un salon, une grande salle à manger, la cuisine, quatre chambres et trois salles de bain ainsi qu’un débarras. Au deuxième étage, on découvre avec surprise un immense grenier avec des poutres en bois d’origine apparentes s’apparentant à un véritable appartement indépendant, équipé d’une grande salle de bain et d’un lit. Sa grande hauteur sous plafond le rend habitable.

Autre agréable surprise, au rez-de-chaussée, outre l’escalier en marbre qui mène à l’étage, on peut admirer les peintures d’Angelo Michele Colonna, peintre italien du 17e siècle se rattachant au courant baroque. Le bien est également doté d’un billard et d’une place de parking à l’intérieur de la cour de l’immeuble. Pour le moment, il appartiendrait au footballeur italien Giuseppe Signori, selon le blog Wanted in Roma . Une autre légende.