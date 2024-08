L’agent immobilier chute à travers le plancher de la maison qu’il fait visiter

Le professionnel a chuté de 3 mètres alors qu’il faisait découvrir un logement dans le Finistère à des acheteurs potentiels.

Si l’exercice de bon nombre de métiers s’accompagne de facteurs de risque, celui-ci reste exceptionnel pour un agent immobilier. Actuellement, la plus grosse menace de la profession, ce sont les faillites qui se multiplient dans le cadre de la crise que traverse le secteur . Les risques physiques, les véritables accidents sont bien plus rares.

C’est pourtant une mésaventure qui aurait pu virer au drame qui est survenue à Plonévez-du-Faou (Finistère) et que relate Ouest-France . Un agent immobilier qui faisait visiter une maison de la commune à des acheteurs potentiels a en effet traversé le plancher de l’habitation en question. Une chute de trois mètres de haut qui a blessé le professionnel de 56 ans. L’homme a été évacué par hélicoptère vers l’hôpital de Brest.

Pas d’autres blessés

Il n’y a pas eu d’autres victimes à déplorer. Selon Ouest-France, l’agent immobilier souffre de douleurs au niveau de l’omoplate et des côtes. Une enquête est ouverte afin que les services de l’inspection du travail déterminent «les raisons de l’accident et les responsabilités de chacun». Et si cette maison finistérienne n’était peut-être pas la meilleure opportunité qui soit, ce département breton reste une mine de bons emplacements et de communes séduisantes, comme le rappelait cet article récent du Figaro immobilier .