Justice : l'ex-SDF va pouvoir conserver son chalet démontable minimaliste près de Nantes

Sur la commune des Touches (Loire-Atlantique), au nord de Nantes , une ancienne sans-abri s'est construit en 2018 un chalet démontable de 18 m2 sur un terrain acquis en 2017. Poursuivie en justice par la mairie, elle a gagné son procès le 4 mars dernier et, avec lui, le droit de conserver son logement.

La victoire est en fat partielle puisque la trentenaire a pu conserver son logement sur pilotis alors que la municipalité exigeait sa déconstruction. Elle a en revanche écopé d'une amende de 200 euros dont 100 euros avec sursis. Une infraction aux dispositions du PLU et la non-déclaration de l'installation de la caravane où, environ six mois par an, elle accueillait sa mère atteinte d'un cancer ont en effet été retenues.

Un mode de vie minimaliste

« J'ai eu de la chance[...] Je suis tombée sur une juge très humaine », a estimé l'intéressée. Pour ses besoins quotidiens comme la vaisselle ou la toilette, celle qui est aujourd'hui aide à domicile utilise l'eau de pluie qu'elle récupère. Pour le jardin, c'est l'eau de l'étang qu'elle va puiser sur son terrain.

Des toilettes sèches sont installées à proximité de son chalet, à l'intérieur duquel se trouve un poêle à pétrole. La jeune femme ne paye que 80 euros de chauffage par an. Désormais, elle espère que son procès gagné devant le tribunal correctionnel de Nantes servira à d'autres personnes désirant, comme elle, adopter un mode de vie minimaliste.