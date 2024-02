«Je suis obligé d’allumer la lumière en journée

Un mur de garage en briques orange vient d’être construit devant la fenêtre du salon d’Arnaud, au Bouscat.

Un mur de garage d’une hauteur de 4 mètres s’érige désormais à 85 centimètres seulement de la fenêtre du salon d’Arnaud , au Bouscat, près de Bordeaux (33). Le mur, en briques orange, obstrue la vue depuis le salon. Les nouveaux voisins d’Arnaud l’avaient consulté ainsi que son épouse pour obtenir leur aval, en leur proposant 5000 euros en guise de dédommagement mais le couple avait refusé, le futur mur de garage étant mitoyen de sa propriété.

Malgré tout, les nouveaux venus ont construit ce mur de garage en décembre 2022. Ils ont détruit l’ancien garage situé dans un mur de soubassement en fonds de parcelle pour le remplacer par un pool house autour de la piscine. Pour cela, ils ont abattu le mur et les clôtures grillagées. « Maintenant, je suis obligé d’allumer la lumière même la journée, la pièce étant plongée dans l’obscurité. Une nuisance exacerbée par le passage en force des voisins », se plaint Arnaud. Cette perte d’ensoleillement constitue un trouble de voisinage aux yeux d’Arnaud. « Le mur aurait dû être à 1m90 de la fenêtre », assure-t-il. « Mon épouse s’est opposée à la construction du mur et s’est fait insulter par les ouvriers », dénonce Arnaud.

Une fenêtre invisible

Le permis de construire a été validé par la mairie en décembre 2021, étant conforme au Plan local d’urbanisme selon la municipalité. « Mais d’autres permis ont été refusés à un voisin dans la même rue et à des amis proches aussi. Mon voisin voulait faire une élévation verticale pour avoir un étage mais on le lui a refusé. C’est au doigt mouillé les validations . Il y a des traitements de faveur », s’interroge Arnaud. Ce « double discours » insupporte Arnaud qui a écrit à la mairie afin de manifester son mécontentement.

« La mairie m’a répondu: «on n’a pas vu votre fenêtre» alors qu’elle est mentionnée dans le permis de construire et qu’elle est haute quand même. Aucune excuse n’a été formulée. On m’a même dit «Estimez-vous heureux de ne pas avoir un mur haut de 8 mètres. » Arnaud a tenté de joindre le service urbanisme de la Préfecture mais on l’a renvoyé vers la mairie. « C’est la seule chose que je peux laisser à mes trois enfants. La maison perd de la plus-value même si le coin est très coté », s’inquiète Arnaud. Un constat d’huissier sera dressé dans les prochaines semaines pour constater l’ampleur des dégâts, Arnaud craignant que les forages percés pour les fondations du mur n’aggravent les fissures présentes sur les murs de sa maison. Puis, Arnaud enverra un courrier à ses futurs voisins pour tenter une négociation à l’amiable avant un éventuel procès si la négociation n’aboutit sur rien de concluant.