«J’ai reçu plus de 20 appels en 10 jours»: les agents Stéphane Plaza déçus tentent d’aller voir ailleurs

Inquiets pour leur avenir, plusieurs agents du réseau Stéphane Plaza Immobilier cherchent à trouver refuge chez leurs concurrents.

« On a deux fois plus le blues que nos confrères et consœurs! », confie au Figaro un habitué de Stéphane Plaza Immobilier. En pleine crise, les 4000 agents doivent faire face à une enquête qui vise le fondateur du réseau éponyme . Pas de quoi avoir le moral! Car elle rejaillit aussi sur leur activité : si les clients fréquentent les 700 et quelques agences que compte le réseau, c’est souvent parce qu’ils connaissent Stéphane Plaza et qu’ils l’apprécient. S’il venait à avoir des ennuis, nul doute que son image se détériorerait et que l’activité du réseau serait moins florissante qu’aujourd’hui.

Avant même le résultat de l’enquête en cours, certains ont des envies d’ailleurs. « Mieux vaut une mauvaise transaction qu’une mauvaise publicité! », résume un actuel franchisé. Mais l’entreprise est loin d’être aisée. Bien au contraire. Les agents qui composent le réseau immobilier sont des franchisés. Autrement dit, ils ont signé un contrat, d’une durée de 5 ans. S’ils décident de partir avant l’échéance, ils devront payer une caution de 50.000 euros et 30.000 euros de frais de sortie. « Pour quitter le réseau, c’est très compliqué. Il faut du courage et de l’inconscience », lâche un ancien franchisé, pourtant « très enthousiaste» à son arrivée chez Stéphane Plaza Immobilier, et qui est parti fin 2022. C’est pourquoi certains agents ont contacté leur avocat afin d’attaquer le réseau pour « préjudice moral et financier » .

Une clause bien embarrassante

D’autres cherchent à trouver une place ailleurs. « J’ai reçu plus de 20 appels en 10 jours de la part d’agents Stéphane Plaza inquiets pour leur avenir , raconte un ancien salarié qui a quitté le réseau il y a cinq ans et a rejoint un concurrent depuis. La plupart sont en fin de contrat et espèrent nous rejoindre dès le terme. » Problème: plusieurs ont oublié un détail qui pourrait faire capoter l’affaire. Une clause interdit aux franchisés qui ne renouvellent pas leur contrat de rejoindre un concurrent pendant un an. Ils peuvent uniquement travailler à leur compte en indépendant durant cette période. « Ça a été un nouveau coup de massue! La moitié n’envisage pas d’aller au bout de ce processus et soit envisage de quitter la profession soit espère que cette clause va être supprimée. L’autre moitié est la bienvenue chez nous », poursuit cet expert de l’immobilier qui assure « n’entreprendre aucune démarche qui pourrait déstabiliser encore davantage Stéphane Plaza Immobilier » mais « simplement répondre aux sollicitations de leurs franchisés aux abois ».

Mais tous ces frondeurs ne sont pas forcément en fin de contrat, pourtant ils sont « sûrs de ne pas vouloir continuer l’aventure avec Stéphane Plaza ». Ils ne se voient alors pas attendre l’année voire les deux ans qui leur restent avant de tourner la page. « Ils envisagent l’après-Plaza », confie au Figaro un concurrent qui déclare, lui aussi, avoir reçu « une dizaine de coups de fil depuis une semaine ». « Ils se posent des questions et prennent date avec nous. Nous sommes prêts à les accueillir et leur offrir des conditions optimales pour exercer au mieux leur métier », raconte cet autre rival du réseau Stéphane Plaza. Un autre prend moins de pincettes pour parler de l’un des animateurs préférés des Français. « L’immobilier, ce n’est pas juste des paillettes mais aussi des questions de fond , souligne-t-il. Surtout en cette période de crise. Les Français ont besoin aussi de réassurance. » Preuve que si certains concurrents se frottent déjà les mains, d’autres sont plus prudents.