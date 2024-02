Investissement Pinel: que se passe-t-il quand vous divorcez?

Vendre un logement occupé (loué) entraîne une décote du prix de vente

La vente d’un appartement occupé par un locataire entraîne une décote. Le montant de cette dernière dépend de plusieurs critères: durée du bail restant à courir, montant du loyer (plus il est faible, plus la décote est élevée), surface du bien, âge du locataire… Pour une location vide, avec un bail de 3 ans, la décote peut atteindre 10% à 15%. Pour une location meublée (ou un studio) dont la durée du bail est de 9 mois ou 1 an, la décote est faible voire nulle. Les locataires de plus de 65 ans aux faibles revenus bénéficient d’une protection particulière. Quand vous achetez un bien occupé par ce profil de locataires, il est possible de négocier une décote importante.