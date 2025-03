Investissement : en bourse, les femmes françaises prendraient plus de risques que les hommes

Les femmes prendraient plus de risques que les hommes en bourse. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l'investissement financier en France. Voici la conclusion d'une étude réalisée par XTB à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Même si elles restent largement minoritaires parmi les clients de cette plateforme d'investissement, leur part ne fait qu'augmenter ces dernières années, indique Capital qui relaie cette étude.

Les femmes prendraient plus de risque

En 2020, les femmes françaises ne représentaient ainsi que 7,1% des investisseurs inscrits chez XTB. Ce chiffre a grimpé à 8,3 % en 2023 puis 8,6 % en 2024. Autre constat marquant : elles auraient tendance à prendre plus de risques que leurs homologues masculins. Les deux tiers des clientes de la fintech ont ainsi deux fois plus investi en actions qu'en ETF. Elles n'ont pas « peur de la volatilité, puisqu'elles se risquent sur des valeurs qui bougent beaucoup, notamment du secteur de la tech (Nvidia et Atos en tête) » , note Antoine Andreani, responsable de la recherche chez XTB France.

La durée de détention des titres financiers en dit aussi long sur l'évolution du comportement des femmes dans le domaine de l'investissement. Chez XTB, elles tiennent une position en moyenne 31 heures avant de vendre, contre 54 heures pour les hommes. Au final, leurs placements rapporteraient davantage que ceux des hommes, selon une étude publiée l'année dernière par le courtier en ligne Trade Republic.