Investir en Bourse dans le football: un match nul?

Investir dans le football, est-ce une bonne idée pour les investisseurs passionnés?

Les clubs de foot cotés en Bourse, un phénomène européen

Le club anglais de Tottenham a été le tout premier à être introduit en Bourse , en 1983. Il s’est retiré depuis. Aujourd’hui, une vingtaine de clubs européens sont cotés, de Manchester United à la Juventus de Turin en passant par l’Ajax d’Amsterdam, le Borussia Dortmund, l’AS Roma ou le FC Porto. La Bourse compte un seul club français: l’Olympique lyonnais. Une introduction en Bourse permet de monétiser la popularité d’un club. Cette solution de financement est donc le plus souvent utilisée par les équipes ayant une marque reconnaissable. Aux côtés des équipes les plus renommées, on trouve des formations plus modestes comme le GKS Katowice ou le Real Murcia.

Le football: Un placement plaisir à la rentabilité incertaine

L’intérêt d’investir ou non dans un club de foot dépend avant tout de vos intentions. Il peut s’agir d’un placement de plaisir. En effet, les actions des clubs sont un moyen populaire et accessible pour les supporters de se rapprocher de leur équipe. Devenir actionnaire vous permet de témoigner votre soutien et votre attachement.

La stratégie est différente si vous attendez un retour sur investissement important. Les actions des clubs de foot sont souvent associées à un risque élevé et un faible rendement. L’évolution du STOXX Europe Football va dans ce sens. Entre décembre 1991 et août 2020, l’indice a suivi un panel d’une vingtaine de clubs. Il a débuté à 100 points et s’est achevé à 116,99 points. Sur la même période, l’Euro Stoxx 50 a généré un rendement de 233%. Le S&P 500 a rapporté 737%, et le Nasdaq 100, 1883% (hors dividendes).

Si l’on observe le ratio de capitalisation boursière rapportée au profits attendus (PER, ou price earning ratio), ces valeurs restent chères. Le PER a pu atteindre plus de 90 fois les bénéfices de Manchester United, par exemple. Toutefois, les actions liées au football affichent une volatilité plus faible que celle des indices de référence. Elles ont donc tendance à être moins impactées en cas de choc sur les marchés.

Bourse: Des facteurs de rentabilité propres au secteur du football

Outre les facteurs classiques liés à tout investissement, le cours des actions des clubs de foot est influencé par des facteurs spécifiques:

Les résultats. Les performances sur le terrain, en particulier lors des grands tournois, peuvent avoir un impact significatif en Bourse,

La santé financière du club. La publication des résultats provoque souvent des corrections ou des envolées du cours de l’action,

Le sponsoring. La signature d’un nouveau contrat peut améliorer les perspectives financières du club,

Les décisions managériales, comme le licenciement de l’entraîneur.

Le modèle économique du football dépend principalement des résultats sportifs. Ces derniers sont fluctuants. Sur les marchés, cela génère de l’incertitude et de la volatilité. Les investissements à long terme dans les clubs de football ne se traduisent pas par des rendements supérieurs à la moyenne pour les actionnaires. La hausse des revenus de la publicité et des droits télévisuels est insuffisante à compenser l’envolée des salaires des joueurs. Les montants des transferts atteignent des sommes vertigineuses et génèrent un lourd endettement pour de nombreux clubs.

Certains propriétaires de clubs ont entrepris de diversifier leurs activités pour décorréler un peu leurs résultats sportifs de leurs résultats financiers. Ainsi, le groupe Parken Sport & Entertainment, propriétaire du FC Copenhague, a investi dans une société de billetterie, des clubs de fitness et une chaîne de villages vacances. De son côté, le club turc Galatasaray a multiplié les investissements immobiliers. Il peut également être intéressant de vous tourner vers des clubs évoluant en deuxième ou troisième division. Ils sont bien structurés, moins dépendants des droits télévisés et des qualifications aux grandes compétitions. Quelle que soit votre stratégie, seules les sommes pouvant être perdues doivent être investies.