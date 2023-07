Investir dans un logement étudiant : quelles sont les villes les plus rentables ?

Crédit photo : 123RF

MeilleursAgents a réalisé un classement des villes étudiantes propices à l'investissement locatif dans un studio. Les trois premières villes offrent une rentabilité locative brute moyenne pour un studio supérieure à 7,80 %.

Deux villes proches de Lille sur le podium

Dans le palmarès des meilleures villes où investir dans un studio étudiant, deux des trois premières places sont occupées par des villes de moins de 100 000 habitants, en périphérie d'une grande métropole. Ainsi, la première place dans ce palmarès de la rentabilité revient à Roubaix, une ville de 90.000 habitants qui compte 12,2 % d'étudiants dans sa population. En effet, avec un prix à l'achat de 2.367 euros / m2 et un loyer moyen de 17,7 euros / m2, l'investissement locatif dans un studio offre une rentabilité brute moyenne de 9 %.

La troisième place revient à Loos, une ville de 23.000 habitants, intégrée à la métropole lilloise. Loos compte pas moins de 56 % d'étudiants dans sa population totale ! En moyenne, le prix d'un studio à l'achat est 2.764 euros / m2 pour un loyer de 17,9 euros / m2, soit une rentabilité brute moyenne de 7,8 %.

Par ailleurs, selon MeilleursAgents, Roubaix et Loos présentent toutes deux des risques d'investissement limités, avec un score de risque évalué à respectivement 2,3/5 et 2/5.

Les deux villes offrent une rentabilité plus intéressantes que celle de Lille où les prix sont bien plus élevés avec en moyenne 3.644 euros / m2 à l'achat.

Des prix en hausse mais une rentabilité qui reste attractive

Brest arrive en dixième place du classement. La ville, qui compte 20 % d'étudiants dans sa population, présente un des scores de risques les plus faibles du palmarès (1,9/5). Malgré une augmentation de prix de + 53 % au cours des 5 dernières années, les prix y restent compétitifs avec une moyenne de 2.611 euros / m2 pour un studio et une rentabilité brute de 6,9 %.

Les deux villes suivantes, Perpignan et Limoges s'inscrivent dans cette même dynamique. Malgré des hausses respectives des prix moyens de + 40 % et + 38 % en 5 ans, le mètre carré reste abordable pour un studio à 2 784 euros / m2 à Perpignan et 1.932 euros / m2 à Limoges.

La ville de Limoges, avec un loyer de 14,4 euros /m2 offre la deuxième meilleure rentabilité de ce classement, juste derrière Roubaix, avec 8,9 %. À Perpignan, la rentabilité atteint 7,2 %.

Au-delà de la rentabilité : bien évaluer le marché local

La rentabilité locative n'est pas le seul critère à prendre en compte pour choisir la ville dans laquelle investir. Il faut également être attentif à la part des ménages locataires du parc privé, un bon indicateur d'évaluation du risque de vacances locatives.

Par exemple, la ville de Nancy, qui offre une rentabilité locative étudiante de 7,5 %, compte l'équivalent de 30 % d'étudiants dans sa population. Cela témoigne d'un fort marché locatif puisque plus d'un habitant sur 2 est locataire du parc privé, et notamment d'un bien de type studio pour près de 27 % d'entre eux. Le score de risque y est de seulement de 1,9/5.

De la même façon, à Rouen, la moitié de la population est également locataire, dont plus de 31 % d'un studio. La rentabilité locative moyenne pour un studio y est de 7 % pour un score de risque de 2,2/5.

" Il est primordial de bien investiguer le terrain pour appréhender au mieux la réalité du marché local, au niveau de la ville, mais aussi de ses différents quartiers. Deux villes peuvent présenter une rentabilité similaire et des réalités de marchés bien différentes. C'est notamment le cas d'Amiens et de Orléans, qui affichent toutes les deux une rentabilité à 7,2%, mais la première n'a vu ses prix augmenter que de + 15 % en 5 ans, contre plus de + 25 % pour la seconde sur la même période ! II est donc essentiel de prendre en compte ces variations et l'ensemble des indicateurs pour prendre une décision éclairée. " conclut Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.