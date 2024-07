Investir dans un logement étudiant pour loger son enfant: bonne idée?

Acheter un logement pour votre enfant peut être intéressant: le montant mensuel de remboursement du crédit peut être moins important que le montant d’un loyer.

Louer ou acheter un bien immobilier pour votre enfant étudiant?

La location d’un appartement peut représenter un budget conséquent. En outre, le marché locatif est tendu pour les petites surfaces, en particulier dans les grandes villes. C’est la raison pour laquelle certains parents choisissent d’acheter un appartement pour y loger leur enfant. Suivant la ville choisie, il peut être plus intéressant de rembourser un crédit que de verser un loyer. Tout dépend du marché immobilier local, de la typologie du bien, du budget, du rendement ou encore de la durée de détention prévisionnelle.

Une tension locative forte sur le marché du logement étudiant

Le premier critère à considérer avant d’envisager d’investir dans l’immobilier est la localisation. L’agence LocService, spécialiste de la location entre particuliers, a analysé 39.000 demandes de location d’étudiants réalisées en un an. Selon ce baromètre dévoilé en mai 2024, le loyer moyen d’un studio de 24 m² s’élève à 550 euros, charges comprises. Il faut débourser 458 euros pour une chambre étudiante d’une surface moyenne de 14 m² et 743 euros pour un appartement T2 de 42 m². Les studios et les T1 sont les biens les plus recherchés: ils cumulent 61% des demandes. Ils sont suivis des appartements avec une chambre (18%).

La plateforme a calculé la tension locative, c’est-à-dire le ratio entre le nombre d’étudiants cherchant une location et l’offre disponible. Lyon se place en tête, avec un score de 4,86. Ainsi, dans cette ville, il y a quasiment cinq fois plus de jeunes à la recherche d’un logement que de biens immobiliers disponibles. Viennent ensuite Rennes (4,17), Bordeaux (3,93) et Paris (3,75). À l’inverse, des villes moyennes comme Clermont-Ferrand, Grenoble, Saint-Étienne, Pau, Limoges ou Poitiers affichent des loyers accessibles et une tension locative contenue.

Mensualités et taux de rendement: les indicateurs à surveiller pour faire le bon choix

Les chiffres de la Fnaim et de l’observatoire des loyers Clameur apportent un éclairage sur l’intérêt d’investir plutôt que de louer. Si l’on compare le montant de la mensualité que représenterait un achat avec le loyer moyen, on constate que la différence est minime dans certaines communes. À Brest par exemple, il faut débourser 357 euros par mois pour un studio de 25 m², contre 376 euros de remboursement de crédit pour un achat sur 20 ans. À Valenciennes, Limoges et Saint-Étienne, le remboursement du crédit peut être inférieur au loyer.

Le taux de rendement (ratio entre le revenu locatif annuel et le prix d’acquisition) est un outil de référence pour évaluer l’opportunité d’investir. Il faut bien prendre en compte l’ensemble des charges dans le calcul: charges de copropriété, taxe foncière, travaux éventuels… En se basant sur le taux de rendement net (évalué à 75% du taux de rendement brut), Saint-Étienne arrive en tête du classement (7,5%) devant Limoges (6,1%) et Valenciennes (5,8%). Lyon (2,9%) et Paris (2,7%) ferment la marche.

À noter Le dispositif de défiscalisation immobilière Denormandie concerne l’acquisition d’un logement ancien dans les communes déterminée par la loi. La réalisation de travaux doit représenter au moins 25% du prix d’achat. Votre réduction d’impôt peut aller jusqu’à 21% du montant de votre investissement, dans la limite de 300.000 euros. De plus, le dispositif offre la possibilité de louer le logement à un ascendant ou un descendant, à condition qu’il ne soit pas rattaché à votre foyer fiscal.

Anticiper la revente du logement: une plus-value est-elle possible?

La durée des études de votre enfant est un autre critère important. En fonction de son projet, le logement peut être amorti avant la fin de son cursus. Deux choix s’offrent à vous: revendre le bien ou le conserver pour le mettre en location . Quand vous prévoyez de le vendre, il faut pouvoir estimer la possibilité de réaliser une plus-value à la revente. Pour cela, vous vous basez sur l’évolution du marché immobilier local. Évaluez les perspectives de développement (implantation d’une école ou d’une entreprise, ouverture d’un arrêt de tram ou de métro à proximité…) Pensez à prendre en compte l’ensemble des frais liés à l’achat, comme les frais d’agence et de notaire.