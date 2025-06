Investir dans le non coté dynamise la performance des contrats d’assurance-vie

Les actifs non cotés ont attiré un nombre record d’investissements en 2024. ( crédit photo : Getty Images )

Une part de «private equity» obligatoire dans les contrats d’assurance-vie sous gestion pilotée

La loi Industrie verte a pour objectif d’accélérer la réindustrialisation de la France et sa décarbonation. Pour financer ces investissements, le texte prévoit de flécher une partie de l’épargne des Français vers l’économie réelle. Dans ce but, il introduit une part obligatoire d’actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie sous gestion pilotée.

Lorsqu’un épargnant souscrit un contrat d’assurance-vie, il doit choisir entre:

La gestion libre. Il décide seul sur quels supports placer son argent,

La gestion pilotée, également appelée «gestion sous mandat». Il existe trois profils de risque: prudent, équilibré ou dynamique.

La nouvelle législation s’applique à tous les contrats souscrits depuis le 24 octobre 2024. Elle ne concerne ni les épargnants en gestion libre, ni ceux ayant opté pour le profil «prudent».

Les profils «équilibrés» (30 à 50% de fonds euros) doivent investir au moins 4% de l’encours sur des Unités de Compte (UC) non cotées ;

Pour les profils «dynamiques» (moins de 2% de fonds euros), cette part s’élève à 8%.

La liste des supports d’investissement accessibles au grand public s’agrandit

Le terme «non coté» recouvre une palette étendue de supports d’investissements. Il peut s’agir:

De fonds de « private equity» , ou capital-investissement , investissant dans des entreprises non cotées en Bourse à divers stades de leur développement,

, ou capital-investissement , investissant dans des entreprises non cotées en Bourse à divers stades de leur développement, De supports de dette privée, c’est-à-dire de financement d’entreprises par le biais de prêts,

De fonds finançant des infrastructures comme les ports, des réseaux d’eau ou d’énergie, des éoliennes.

La loi Industrie verte élargit la liste des supports éligibles au non coté. Ces placements se démocratisent, avec des tickets d’entrée entre 2000 et 5000 euros pour les particuliers. Ils présentent plusieurs atouts:

Ils permettent d’investir dans des entreprises absentes des marchés boursiers,

Ils ne sont pas soumis aux fluctuations de la Bourse ,

Ils offrent un potentiel de rendement attractif. D’après France Invest, le non coté a rapporté 13,3% par an en moyenne au cours des quinze dernières années.

Les fonds «evergreen» et les frais élevés limitent la performance

Parmi les nouveaux véhicules d’investissement dans des entreprises non cotées, figure une proportion importante de fonds dits « evergreen », ou perpétuels. Il s’agit de fonds à souscription permanente, sans durée d’existence prédéterminée. Ils se distinguent des fonds millésimés, généralement bloqués entre 8 et 10 ans. Pour permettre aux titulaires d’un contrat d’assurance-vie de récupérer leur épargne lorsqu’ils le souhaitent, les fonds evergreen possèdent une poche de liquidités. Cette part non investie réduit mécaniquement la performance. Par conséquent, le rendement en assurance-vie est inférieur à celui du non-coté détenu en direct. D’après l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les fonds communs de placement à risque evergreen affichaient une performance médiane de 5% à fin 2023.

A noter Les professionnels appliquent généralement des frais plus élevés aux investisseurs particuliers. Selon l’AMF, les frais des fonds grand public s’échelonnent entre 2,4% et 2,7% par an.

Les modalités de sortie peuvent être contraignantes

L’assurance-vie est souvent prisée pour sa liquidité. Toutefois, la détention d’actifs non cotés est très encadrée. Les assureurs tendent à plafonner, voire bloquer, les arbitrages sortants au cours des premières années. Des pénalités pouvant atteindre 5% de l’encours sont fréquemment appliquées en cas de cession totale ou partielle des parts, durant les trois ou cinq premières années de détention. Il est donc crucial de vérifier les conditions contractuelles. Les actifs non cotés étant par nature illiquides, les épargnants ont intérêt à adopter un horizon d’investissement de long terme.

Une collecte record pour le non-coté en 2024

Le marché du non-coté est en pleine croissance. Selon France Invest, la collecte a atteint 2,65 milliards d’euros en 2024, en hausse de 29% sur un an. 76% des souscriptions ont été effectuées via des contrats d’assurance-vie. Les fonds evergreen ont généré un rendement annuel moyen de 5,8%, contre 4,9% pour les fonds fermés. Le rendement annuel moyen pondéré atteint 5,5%.