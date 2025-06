Argent : combien les Français déboursent-ils chaque année pour leur santé ?

Combien dépensez-vous pour votre santé ? (© Stockfotos-MG - stock.adobe.com)

Dépensez-vous plus ou moins pour votre santé que la moyenne des Français ? Grâce à une récente actualisation des données disponibles, découvrez à combien se chiffrent les dépenses de santé.

Le 11 juin, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a annoncé avoir mis à jour son application sur les dépenses de santé des Français, sur la base des données collectées au cours de l'année 2021. De quoi obtenir un estimatif de son budget santé à l'année tout en tenant compte de son âge, de son état de santé et de la part prise en charge par l'Assurance maladie obligatoire, autrement dit par la Sécurité sociale.

2 903 euros par an de dépenses de santé en moyenne

2 903 euros : tel est le coût moyen des dépenses de santé de chaque Français sur un an. Une donnée estimée sur la base des informations relatives aux dépenses de santé de la Drees, qui les a actualisées, et qui permet de mettre en avant le coût élevé des hospitalisations. En effet, sur 2 903 euros, 1 156 sont affectés à l'hôpital. Les médicaments arrivent en second avec 490 euros par an en moyenne, suivis par les consultations de médecins spécialistes, pour 238 euros par an.

Grâce à l'Assurance maladie obligatoire, les Français n'ont néanmoins pas à payer l'intégralité de cette somme de leur poche. En moyenne, 82 % de la somme est prise en charge par la Sécurité sociale, soit 2 380 euros remboursés. Sur les 523 euros restants, 222 euros sont liés aux tickets modérateurs et au forfait journalier hospitalier, et sont remboursés par les mutuelles, à condition d'avoir souscrit une assurance santé complémentaire.

257 euros concernent les dépassements d'honoraires et la liberté tarifaire et sont parfois pris en charge par les complémentaires santé, en fonction du niveau de couverture choisi. Restent 24 euros pour les participations forfaitaires et les franchises qui, en principe, sont exclus de toute prise en charge par une assurance santé. Certaines exceptions sont néanmoins prévues, notamment pour les personnes bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire (CSS ou C2S).

Des dépenses de santé annuelles qui vont de 70 à 75 980 euros

Derrière chaque moyenne se cachent bien souvent des disparités importantes, et les dépenses de santé ne font pas exception. Ainsi, les 10 % de patients qui dépensent le moins pour leur santé "engagent en moyenne 70 euros par an" souligne la Drees dans sa note sur la mise à jour des données liées aux dépenses de santé publiée le 11 juin dernier. À l'autre extrême, les 1 % ayant les dépenses de santé les plus élevées atteignent les 75 890 euros par an de moyenne.

Les patients concernés par des dépenses de santé élevées bénéficient toutefois d'un taux de prise en charge par l'Assurance maladie obligatoire plus important : 91 % pour les 10 % de patients ayant les dépenses les plus élevées, et 97 % pour les 1 %. Ils doivent cependant encore débourser de leur poche respectivement 1 620 et 2 060 euros par an, dont tout ou partie peut être pris en charge par une mutuelle santé, lorsqu'un tel contrat a été souscrit.

Une personne ayant une affection longue durée (ou ALD) voit également ses dépenses de santé dépasser la moyenne générale. Celles-ci atteignent les 9 305 euros par an. Les personnes âgées de plus de 80 ans, de leur côté, ont un budget santé qui dépasse les 8 500 euros par an. À l'inverse, les dépenses de santé des jeunes adultes âgés de 21 à 30 ans sont de 1 420 euros à l'année.