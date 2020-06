Investir dans des parkings peut se transformer en une arnaque

Depuis le début de l'année, une qurantaine de personnes ont déclaré avoir été escroquées. Préjudice total? Plus de deux millions d'euros.

Les escroqueries liées aux investissements dans des places de parking sont de plus en plus répandues, met en garde l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme boursier indique avoir reçu, depuis le début de l'année, une quarantaine d'appels de personnes affirmant avoir été escroquées. Le préjudice total s'élève à 2,3 millions d'euros, soit plus de 57.000 euros en moyenne, selon l'AMF contactée par Le Figaro.

Les victimes, qui ont généralement, peu de chances d'être remboursées, ont versé de fortes sommes d'argent pour investir dans des places de parking, notamment «des aéroports européens», en échange de la promesse fallacieuse d'un rendement élevé. «Il n'y a en réalité aucune acquisition ni location de parkings derrière ces offres frauduleuses», affirme l'Autorité des marchés financiers.

À chaque fois, la méthode utilisée est la même: les victimes sont démarchées par «téléphone ou mail», avant d'être redirigées vers une plateforme en ligne et de signer un faux contrat de location. Ces sites «usurpent les noms d'acteurs financiers ou de groupes cotés en bourse du secteur de la construction pour rendre leurs offres plus crédibles», précise l'AMF. L'autorité cite l'exemple d'un retraité ayant perdu «ses économies» après avoir succombé à une offre venant soi-disant d'un «directeur d'une société immobilière ayant son siège en Allemagne» et envoyé 50.000 euros avec l'espoir d'un rendement de 4,5% sur un an.

L'Association de défense des consommateurs de France a, à ce jour, identifié 47 sites officiels ayant été utilisé à des fins frauduleuses. C'est le cas notamment des groupes Vinci, Bouygues ou encore Kaufman & Broad. Sur son site Internet, Vinci Airports a même publié un message (voir ci-dessous) mettant en garde contre ces «faits frauduleux». «Vinci Airports comme Vinci n'ont jamais contracté avec ces individus ou sociétés, ni ne les ont sollicités», affirme la société.

L'Autorité des marchés financiers appelle de nouveau à la vigilance sur «les informations données par les sociétés que cela soit à l'oral ou à l'écrit» et rappelle que ce n'est pas parce qu'une société n'a pas fait l'objet d'une mise en garde de la part de l'AMF qu'elle est autorisée à fournir des services financiers. Les publicités sur les réseaux sociaux sont particulièrement «les terrains de prédilection des escrocs pour hameçonner leurs futures victimes», souligne le régulateur.

Le gendarme français des marchés n'a eu de cesse de mettre en garde ces derniers temps contre les nouvelles arnaques dans le vin, l'or et les cheptels de vaches. Parmi les autres placements particulièrement incriminés figurent ceux en diamant, cannabis, terres rares, cryptoactifs, grands crus ou devises internationales («Forex»). Et avec la crise du coronavirus, l'AMF a récemment tiré la sonnette d'alarme devant des sites proposant d'investir dans la chloroquine, le whisky, ceux promettent un crédit en mois de 3 jours sans aucune condition ou de fausses cagnottes en ligne.