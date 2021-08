Inspiré par le film « Arrête-moi si tu peux », il effaçait le montant des chèques avec de l'acétone

Le prévenu effaçait le montant des chèques avec de l'acétone (illustration). (Pixabay / AJEL)

Le tribunal de Bergerac a jugé une affaire d'escroquerie étonnante ce lundi 2 août. Un homme de 36 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir falsifié des chèques en effaçant leur montant avec de l'acétone. Avec ses complices, il aurait ainsi détourné entre 200 000 et 400 000 euros en 2015 et 2016.

Le tribunal de bergerac (Dordogne) a condamné un homme de 36 ans à deux ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée ce lundi 2 août. L'affaire avait déjà été jugée en décembre 2020 mais le prévenu avait fait opposition de ce jugement, rapporte Sud Ouest.

Ce trentenaire a lui-même confié lors de l'audience s'être inspiré du film Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, pour imaginer son stratagème. Avec ses complices, il achetait des bijoux ayant peu de valeur pour les revendre dans des commerces spécialisés dans le rachat de métaux précieux. Ces professionnels réglaient par chèque et c'est ensuite que l'escroquerie commençait réellement.

Entre 200 000 et 400 000 euros de préjudice

La bande effaçait le montant avec de l'acétone pour inscrire une somme bien plus élevée. Les escrocs encaissaient ensuite les chèques sur des comptes de tiers puis retiraient la somme en liquide dès qu'elle était créditée. En 2015 et 2016, ils auraient ainsi empoché entre 200 000 et 400 000 euros.

La procureure, persuadée que le prévenu était « le chef de bande », a requis 3 ans de prison ferme à son encontre. Mais il a finalement été condamné à la même peine qu'en première instance : deux ans ferme avec mandat de dépôt.