Inquiets face au recul du trait de côte, ils investissent 2 millions d’euros dans une digue

Des copropriétaires corses d’une résidence en bord de mer, ont décidé de construire une digue de 171 mètres le long du rivage pour prévenir les phénomènes de submersion marine.

Marie-Thérèse, propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée, proche du rivage, à Ville-di-Pietrabugno (Corse) a affronté un phénomène de submersion marine lors de la tempête Adrian en 2018. Elle a depuis installé des rideaux métalliques pour la protéger mais elle ne cesse de craindre les déchaînements de la mer. « Je me souviens encore du bruit des vagues venues s’écraser contre la baie vitrée », se remémore douloureusement la retraitée.

Elle n’est pas la seule à avoir été traumatisée par cet épisode. Plusieurs autres habitations de la même résidence ont été inondées, laissant un souvenir amer aux copropriétaires. Certains auraient même retrouvé des fragments de rocher sur leur balcon. Les habitants ont alors décidé, pour contrer les futurs phénomènes de submersion marine, de construire une digue de 171 mètres le long du rivage, au pied de l’immeuble, faisant office de remparts. Des travaux d’envergure au coût élevé: près d’1,8 million d’euros, intégralement financés par les 86 copropriétaires.

Éviter de «finir les pieds dans l’eau»

« On ne pouvait plus attendre. Depuis la construction de la résidence, en 1976, le trait de côte a reculé d’une quinzaine de mètres sur les relevés topographiques. Les risques se sont donc accrus pour les bâtiments et les habitants, notamment ceux vivant au rez-de-chaussée, qui sont les plus exposés à ces phénomènes météorologiques de haute intensité », assure au Point Didier Albertini, responsable du pôle syndic de l’agence Le Kallisté Immobilier, gestionnaire de la copropriété. Une mesure également jugée nécessaire par Jérôme Brasseur, ancien président du conseil syndical: « Un jour ou l’autre, on aurait fini les pieds dans l’eau ».

La décision n’a toutefois pas été simple à prendre. Outre le coût exorbitant de la digue, les 4 années d’études et de procédures administratives avaient de quoi décourager les habitants mais la préfecture leur a finalement accordé une concession d’utilisation du domaine public maritime pour construire ces deux fameux murs en béton armé de 97 et 74 mètres de long, d’ici le printemps 2024. Les habitants espèrent que la digue suffira à les protéger de toute évacuation des lieux par les autorités. Ce phénomène est loin d’être isolé. En France, au moins 50.000 logements devraient être concernés par l’érosion et le risque de submersion d’ici à 2100 , selon le ministère de la Transition écologique.