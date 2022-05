Inflation : plus de 70 % des Français ont déjà renoncé à une dépense pour faire des économies

D'après l’enquête de l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations, 58 % des Français ont déjà réduit leurs achats de produits alimentaires pour économiser. (COBANAMS / PIXABAY)

Pour faire des économies, les Français, et particulièrement les ménages les plus modestes, réduisent leurs dépenses. Les loisirs, l'habillement mais aussi l'alimentation sont les postes qui baissent en priorité, selon l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations. Les Français admettent qu'ils ont une alimentation de moins bonne qualité.

Entre la reprise économique et le conflit en Ukraine, le mot inflation est sur toutes les lèvres. La hausse des prix est notable pour les produits alimentaires, avec une inflation atteignant 4,8 % au mois d'avril. De quoi impacter fortement le quotidien des Français, selon l’enquête de l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations relayé par BFMTV . 96 % des sondés estiment que leur panier de courses est plus cher et près de 8 personnes sur 10 constatent que leur pouvoir d'achat a baissé.



Conséquence : presque trois quarts des Français (71 %) affirment avoir déjà renoncé à certaines dépenses pour lutter contre un pouvoir d'achat grignoté. Les moins de 35 ans sont 78 % à avoir fait ce choix, les ouvriers 79 % et les bas salaires 83 %. Les deux budgets qui sont concernés sont les loisirs (66 %) et l'habillement (64 %). Mais les produits alimentaires sont également impactés (58 %). En outre, les produits auxquels les Français sont prêts à renoncer sont le poisson (46 %) et les fruits et légumes frais (38 %).

Les ménages les plus faibles les plus touchés

Les ménages ayant les revenus plus faibles sont les plus concernés par ces restrictions sur les légumes et fruits frais. 42 % d’entre eux affirment leur consacrer moins de 10 euros par semaine contre le triple pour l'ensemble des Français. Les personnes interrogées savent que renoncer à certains produits a un impact. 87 % admettent que c'est la qualité de leur alimentation qui en pâtit, et deux tiers estiment que c'est leur santé et celle de leurs enfants.

Pour conserver tout de même une bonne alimentation, 36 % des sondés expliquent mettre dans leur chariot de course des produits moins chers et 23 % des produits en moins grande quantité. Dans une grande majorité (85 %), les Français font le constat d'une alimentation équilibrée et de qualité qui revient trop cher. 84 % des cadres et 83 % des hauts revenus estiment avoir conservé une alimentation de qualité contre 63 % des ouvriers et de 56 % des bas revenus.