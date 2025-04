Impôts : une nouvelle mesure de sécurité prévue pour accéder à son espace particulier en ligne

Les contribuables recevront un code de sécurité qu'ils devront renseigner ensuite pour accéder à leur compte. (Illustration) (Fancycrave1 / Pixabay)

L’espace particulier du site des impôts évolue à partir de cet été. Comme le rapporte Merci pour l’Info , l’administration fiscale a annoncé, ce jeudi 10 avril 2025, vouloir renforcer la sécurité d’accès à cet espace en mettant en place une double authentification.

Un code de sécurité

Les contribuables des départements de l’Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais avaient déjà pu recourir à ce dispositif de sécurité lors d’une campagne de tests en septembre 2024. Le but était alors de s’assurer du « bon fonctionnement de la solution déployée, et la bonne appropriation du dispositif » par les usagers, rappelle la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Dans le détail, « cette double authentification consistera en l’envoi d’un code de sécurité par courriel à l’issue de la saisie du numéro fiscal et du mot de passe associé » , précise l’administration fiscale. Ce code ne peut servir qu’une seule fois, mais le contribuable pourra en demander un nouveau s’il ne l’a pas reçu. Il devra ensuite entrer la combinaison dans le champ prévu à cet effet pour accéder à son compte.

Renseigner son numéro de téléphone

Pour renforcer davantage la sécurité de son compte sur le site des impôts, la DGFIP préconise une série de manipulations. La première consiste à « vérifier que votre adresse électronique est valide et bien à jour » . Il faut également prévoir un mot de passe sécurisé pour sa messagerie personnelle. Enfin, pensez à vous rendre dans la rubrique « Mon profil » de votre espace particulier pour renseigner et valider votre numéro de téléphone portable si ce n’est pas déjà fait.

Cette dernière démarche permet de recevoir un code de validation par SMS dans le cas d’une procédure de renouvellement de votre mot de passe, de récupération de votre numéro fiscal ou de changement de coordonnées bancaires. « La saisie de ce code permettra de garantir que vous êtes bien l’auteur de la demande » , selon le fisc. L’administration rappelle également que votre numéro de téléphone ne sera jamais communiqué à des tiers ou utilisé « pour vous adresser des communications à d’autres fins que fiscales » .