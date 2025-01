Impôts : quelles sont les grandes échéances du mois de janvier 2025 ?

A quoi faut-il s'attendre en ce début d'année en matière de paiement et d'avance d'impôt ( Crédits photo :© Kwangmoozaa - stock.adobe.com)

Avance sur les crédits et réductions d'impôt, première mensualité de la taxe foncière… en ce début d'année 2025, plusieurs échéances importantes sont à retenir en matière d'imposition.

Vous avez habituellement recours à un système de crédit ou de réduction d'impôt ? Vous avez choisi d'être mensualisé pour votre taxe foncière ou pour votre taxe d'habitation sur les résidences secondaires ? Si vous êtes concerné par l'une ou l'autre de ces situations, le mois de janvier 2025 va être chargé d'un point de vie fiscal. À quoi faut-il s'attendre en ce début d'année en matière de paiement et d'avance d'impôt ? Les dates à retenir.

Un virement bienvenu pour plus de 9 millions de foyers fiscaux

Le prélèvement à la source a permis de prendre en compte de façon nettement plus rapide les changements de situation et de niveau de revenus des ménages. Néanmoins, ce système présente encore quelques imperfections. Les avantages fiscaux liés aux crédits et aux réductions d'impôt, notamment, ne sont pris en compte qu'une fois par an. Pour corriger ce défaut, l'administration fiscale procède donc chaque année au versement d'une avance.

Versé mi-janvier, cet acompte correspond à 60 % des avantages habituels, c'est-à-dire au montant des crédits et des réductions d'impôt obtenu au cours de l'année précédente. Un particulier ayant profité de 1 000 euros en avantages fiscaux au cours de l'année 2024 va ainsi percevoir 600 euros de la part de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) courant janvier 2025. Un coup de pouce qui concerne plus de 10 millions de foyers fiscaux chaque année.

Pour l'heure, la date exacte de versement de l'acompte sur les crédits et réductions d'impôt n'est pas connue précisément. Les ménages concernés devraient recevoir une information au cours de la semaine du 13 janvier afin d'en savoir davantage. En 2022, en moyenne, le montant de l'avance relatif aux frais de garde d'enfants était de 370 euros, de 633 euros pour l'emploi à domicile, de 132 euros pour les dons aux œuvres ou aux personnes en difficulté, ou encore de 2 380 euros dans le cadre d'un investissement locatif.

Deux paiements à venir mi-janvier pour la taxe foncière et la taxe d'habitation

Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier ? Dans ce cas, vous êtes concerné par le paiement de la taxe foncière. Nombreux sont les foyers à choisir de la mensualiser, auquel cas la première échéance est à payer le 15 janvier 2025. Et si vous êtes également redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et que vous avez opté pour sa mensualisation, une seconde échéance, à la même date, est à régler à l'administration fiscale.

Pour connaître le montant du prélèvement effectué par la Direction générale des finances publiques, il vous suffit de vous référer à votre avis d'impôt local de 2024. La rubrique "avis d'échéances 2025" indique le montant de la mensualité qui sera ponctionnée directement sur votre compte bancaire le 15 janvier, à condition que vous ayez déjà été mensualisé. Pour rappel, en 2023, la taxe foncière avait atteint les 1 019 euros en moyenne pour une maison, et les 811 euros pour un appartement.

Bon à savoir : en fin d'année 2024, seule une loi spéciale a été adoptée. Résultat ? Le barème de l'impôt sur le revenu est pour le moment bloqué, et n'a pas été indexé sur l'inflation. Il faudra attendre de voir si un compromis est trouvé par le gouvernement et le Parlement en faveur d'une indexation.