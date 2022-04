Impôts : le palmarès (surprenant) des villes préférées des Français les plus fortunés

Dans quelles villes résident les personnes qui payent l'IFI ?( Crédits: © Momius - stock.adobe.com)

Depuis 2018, l'ISF a disparu, remplacé par l'IFI. Désormais, seul le patrimoine immobilier est pris en compte. Voici le classement des communes privilégiées par les plus riches propriétaires de logements.

Par MoneyVox,

L'Impôt de Solidarité sur la Fortune a disparu en 2018 au profit de l' Impôt sur la Fortune Immobilière . Le patrimoine immobilier est désormais la seule base de taxation, entraînant une baisse du nombre de contribuables redevables de cet impôt. Pour l'IFI 2020, la Direction générale des finances publiques a rendu un rapport détaillé des villes qui concentrent le plus de ces Français soumis à l'IFI. Quelles sont-elles ? Combien paient les Français les plus riches ? Le détail des chiffres de la DGFIP.

Qui sont les Français soumis à l'Impôt sur la Fortune Immobilière ?

Comme son nom l'indique, l'Impôt sur la Fortune Immobilière, ou IFI, concerne exclusivement le patrimoine immobilier : maisons, appartements, immeubles, terrains… que ceux-ci soient détenus en direct ou par l'intermédiaire de sociétés (SCPI, OPCI…). Pour être assujetti à l'IFI, il faut posséder un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure à 1,3 million d'euros, en tenant compte de certaines particularités. Par exemple, un abattement de 30 % est applicable sur la valeur de la résidence principale, et des cas d'exonérations partielles ou totales existent.

Alors que 356 000 foyers fiscaux étaient soumis à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, ou ISF, ce sont désormais uniquement 143 000 ménages qui paient l'IFI. Une chute vertigineuse qui a suscité de nombreuses critiques au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, et qui explique la volonté de certains candidats à l'élection présidentielle de remettre l'ISF en place.

Lire aussi : Impôts : la suppression de l'ISF, bonne idée ou un échec ?

Le classement des villes privilégiées par les plus riches

Dans un rapport sur l'IFI perçu en 2020, le Trésor public délivre de précieuses informations sur les communes qui concentrent le plus d'investisseurs fortunés. L'analyse se concentre sur les villes d'au moins 20 000 habitants et affichant plus de 50 foyers fiscaux redevables de l'Impôt sur la Fortune Immobilière.

Si l'on tient compte du nombre de personnes redevables de l'IFI, le classement est plutôt attendu. En premier figure Paris 16e (9 030 foyers fiscaux), puis Paris 7e (4 166), Neuilly-sur-Seine (3 566), Paris 6e (2 739) et Paris 8e (2 169). L'agglomération parisienne est donc largement en tête de ce classement, et ce pour une raison simple : les prix de l'immobilier y sont particulièrement élevés et la concentration de la population également.

Pour se faire une idée plus juste de la présence des foyers les plus riches dans les communes, l'étude d'une seconde donnée est pertinente : celle de la somme moyenne déboursée par chaque foyer soumis à l'IFI. Dans ce cas, le classement est bouleversé. C'est ici Monaco qui prend (largement) la tête de ce palmarès, avec une facture fiscale de 24 817 euros en moyenne en 2020 pour les 647 contribuables concernés. Vient ensuite la commune de Grasse sur la Côte d'Azur (18 665 euros pour 126 foyers fiscaux). Les différents arrondissements de le capitale cités ci-avant figurent tout de même au palmarès : Paris 7e en troisième place (17 139 euros), Paris 6e en sixième position (14 491 euros) ou encore Paris 8e en septième place (14 370 euros). Par ailleurs, d'autres villes beaucoup plus inattendues font leur entrée. C'est le cas de Brive qui occupe la quatrième place avec une facture moyenne de 15 444 euros par foyer fiscal, de Beauvais (10e avec 13 556 euros) ou encore de Mandelieu-la-Napoule (11e avec 13 506 euros).