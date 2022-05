Impôts : la taxe sur les ordures ménagères pourrait augmenter dans plus de trois-quarts des communes

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Cette hausse est liée à l'augmentation des coûts de l'énergie, notamment à cause de la guerre en Ukraine

Encore une augmentation, en pleine inflation. Cette fois-ci, elle concerne les ordures ménagères. Selon des chiffres de l'association Amorce, réseau national des territoires engagés dans la transition énergétique, publiés ce mercredi 11 mai et cités par France Bleu et RMC, 77% des collectivités françaises vont augmenter de plus de 5% la taxe d'ordures ménagères en 2022. La hausse pourrait même grimper à 10% pour une collectivité sur deux.

La raison de cette hausse ? L'augmentation des coûts de l'énergie, liée notamment à la guerre en Ukraine : les camions récoltant les déchets ont besoin de carburants, les centres de tri fonctionnent à l'électricité. La hausse des prix de l'énergie entraîne une augmentation des dépenses pour les collectivités. De plus, l'augmentation de la taxe sur les activités polluantes payée par les collectivités locales est répercutée sur les ménages.

Pour rappel, cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est payée par les propriétaires, elle figure sur la taxe foncière et peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines d'euros.

Les prix de l'énergie, dont la hausse a été exacerbée par la guerre en Ukraine, pourraient rester élevés pendant plusieurs années, a estimé mardi la Banque mondiale. En mars, l'inflation atteignait un niveau record depuis les années 80 en France, à 4,5%.

Hausse de la taxe foncière de 28% en moyenne en 10 ans

Les propriétaires se voient décidément taper au portefeuille. Entre 2010 et 2020, la taxe foncière a augmenté d'un peu moins de 28% en moyenne , "trois fois plus que l'inflation ou les loyers", selon les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers publiés en octobre 2021. "Cette hausse résulte de la conjonction de deux augmentations : celle des valeurs locatives (revalorisation automatique de 6,1% en 5 ans) et celle des taux votés par les collectivités territoriales", a expliqué l'UNPI.

Le président de l'UNPI Christophe Demerson a déploré "une solution de facilité" de la part des élus locaux qui ont "besoin de recettes et se tournent vers les propriétaires". La taxe foncière représente en moyenne 2,3 mois équivalents en loyer, jusqu'à 4 à 5 mois dans certaines villes moyennes, s'est-il insurgé.