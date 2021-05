Impôts : la déclaration de revenus s'achève ce mercredi soir pour une partie des Français

La déclaration en ligne va s'étendre jusqu'au 8 juin à 23 h 59 pour la zone 3 (illustration). (Pixabay / Robert-Owen-Wahl)

Les contribuables de la zone 1 (départements 1 à 19) ou vivant à l'étranger ont jusqu'à ce soir mercredi 23 h 59 pour faire leur déclaration de revenus en ligne. Les contribuables en zone 2 ont jusqu'au 1er juin et ceux de la dernière zone jusqu'au 8 juin.

Les contribuables résidant dans les départements de 1 à 19 ou vivant à l'étranger doivent remplir leur déclaration en ligne avant ce mercredi soir, 23 h 59, rappelle BFMTV.

La déclaration en ligne est le mode de déclaration obligatoire. L'envoie du formulaire papier concerne les foyers dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à Internet ou les contribuables qui ont des difficultés avec l'outil informatique comme les personnes âgées ou en situation de handicap notamment.

Jusqu'au 8 juin pour les contribuables en zone 3

Ouverte depuis le 8 avril, la campagne va s'étendre jusqu'au 8 juin à 23 h 59. Ce sont les contribuables habitant en zone 3 (départements 55 à 974/976) qui auront le plus de temps. Les habitants de la zone 2 (départements 20 à 54) auront eux jusqu'au mardi 1er juin, 23 h 59, pour remplir leur déclaration.

Les avis d'impôts seront envoyés entre le 26 juillet et le 6 août pour ceux qui bénéficient d'un remboursement. Pour ceux qui paieront un impôt, il faudra patienter jusqu'au 30 juillet.

Des dates différentes pour les déclarations papier

Ce calendrier varie pour ceux qui ont transmis une déclaration papier. L'avis sera reçu entre le 30 juillet et le 7 septembre pour ceux qui bénéficieront d'un remboursement. Ceux qui n'ont rien à payer le recevront entre le 4 août et le 7 septembre. Enfin, ceux qui sont redevables de l'impôt recevront leur avis entre le 5 août et le 1er septembre.

C'est à partir de la mi-août qu'il sera possible de corriger sa déclaration. Une opération possible jusqu'à la mi-décembre.