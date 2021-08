Impôts : jusqu'à quelle date peut-on corriger sa déclaration de revenus ?

Il est encore possible de corriger votre déclaration de revenus. (Crédit photo: Fotolia)

Vous venez de recevoir votre avis d'imposition au titre des revenus 2020 et vous vous rendez compte que celui-ci comporte une erreur ou un oubli de votre part ? Sachez qu'il est encore possible de corriger votre déclaration de revenus.

Vous avez fait votre déclaration en ligne

Si, en 2021, vous avez effectué votre déclaration de revenus 2020 en ligne, il est possible de faire autant de déclarations rectificatives que vous le souhaitez pendant la période déclarative. Pour cela, il suffit de vous rendre sur votre espace personnel sur le site impots.gouv.

Si vous souhaitez corriger votre déclaration après avoir reçu ou consulté en ligne votre avis d'imposition, cela reste encore possible grâce au service de correction en ligne sur impots.gouv. Celui-ci est ouvert depuis le 4 août 2021 et fermera mi-décembre 2021. Au-delà de cette date, la correction en ligne ne sera plus possible. Pour corriger votre déclaration, il faudra alors présenter une réclamation en ligne depuis la messagerie sécurisée de votre espace personnel, dans la rubrique « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt » ou par courrier à votre centre des finances publiques. Vous aurez jusqu'au 31 décembre 2022 pour effectuer cette démarche.

Vous avez fait une déclaration papier

Si vous avez déposé votre déclaration de revenus sur papier, le service de correction en ligne n'est pas disponible.

Pendant la période déclarative, vous avez jusqu'à la date limite de dépôt pour adresser une déclaration rectificative auprès votre centre des impôts. Votre déclaration rectificative doit reprendre l'intégralité des rubriques vous concernant y compris celles pour lesquelles aucune modification n'est apportée.

Si vous souhaitez corriger votre déclaration après avoir reçu votre avis d'impôt, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour faire une réclamation, soit en ligne depuis votre espace personnel sur impots.gouv, soit par courrier à votre centre des finances publiques.

Vous avez bénéficié de la déclaration automatique

Mise en place par l'administration fiscale, la déclaration automatique des revenus est un dispositif qui permet de dispenser certains contribuables du dépôt de leur déclaration. Si, après vérification, le contribuable estime que les informations pré-remplies sont justes et exhaustives, alors il n'a rien à faire, sa déclaration est automatiquement et tacitement validée.

Pour en bénéficier, il faut que la déclaration de revenus pré-remplie comporte l'ensemble des revenus et charges et n'avoir signalé aucun changement de situation en 2019. Si vous êtes concerné, vous en avez été informé par mail ou par courrier.

Dans l'éventualité où vous auriez oublié de modifier ou de compléter votre déclaration automatique, vous pouvez la corriger en ligne, dans les mêmes conditions que la déclaration des revenus en ligne.