Impôts 2025 : 11 millions de contribuables vont prochainement recevoir un mail important du fisc

Les contribuables éligibles à la déclaration automatiques vont être avertis par mail dans les prochains jours. (Fancycrave1 / Pixabay)

Pour les contribuables connectés à Internet, la déclaration de revenus 2025 débutera jeudi 10 avril. Pour certains, depuis quelques années, la démarche est facilitée grâce à la déclaration automatique. Celle-ci permet « à certains foyers fiscaux d'être dispensés d'un dépôt de déclaration, dès lors que les informations préremplies et connues des services fiscaux sont justes et exhaustives pour le calcul de l'impôt sur le revenu » , explique le ministère de l'Economie sur son site .

Les contribuables éligibles à ce mode déclaratif vont être avertis par mail dans les prochains jours. Onze millions de contribuables sont concernés, indique actu.fr . Ce type de déclaration concerne les personnes qui ont été imposées uniquement sur des revenus préremplis par les impôts en 2024 et qui n'ont pas signalé en 2024 une modification de leur foyer fiscal ou de nouveaux types de revenus.

Egalement disponible en format papier

Si vous êtes concerné, vous n'aurez qu'à vérifier l'exactitude des informations préremplies. Si ces éléments sont corrects, vous n'aurez aucune démarche à faire. La déclaration sera automatiquement validée. En revanche, si des informations doivent être complétées ou corrigées, vous devrez alors remplir et signer votre déclaration de revenus comme habituellement. « La déclaration automatique ne remet pas en cause la responsabilité de l'usager face à l'acte déclaratif, qui lui reste imputable : il vous incombe donc toujours de vérifier les éléments contenus dans votre déclaration et de les modifier si besoin » , précise Bercy.

Si vous faites partie des contribuables qui déclarent toujours leurs revenus avec le format papier, vous pouvez également être concernés par la déclaration automatique. Vous recevrez votre nouvelle déclaration de revenus sous un format adapté. Si des modifications sont nécessaires, le formulaire 2042 K AUTO devra être rempli et renvoyé à votre service des impôts de particuliers.