Impôts 2024 : pas de revalorisation du barème des frais kilométriques cette année

Pour calculer la déduction à indiquer dans votre déclaration de revenus, il existe trois possibilités en fonction de la distance du lieu de travail. (Jwvein / Pixabay)

D'après la récente brochure publiée par l’administration fiscale au sujet de la déclaration de revenus, le barème des frais kilométriques ne sera pas revalorisé en 2024. En 2023, au contraire, il avait été revalorisé de 4,4 % et de 10 % en 2022, rappelle Capital . Ce qui va impliquer une perte financière pour les automobilistes, qui font face à importante hausse des prix. En 2023, l'inflation a, en effet, atteint 4,9 %, d'après l'Insee .

Déduction forfaitaire ou frais réels

Concrètement, les contribuables peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire automatique de 10 % pour couvrir les frais professionnels. Mais, si le montant de ces frais est supérieur à la déduction forfaitaire, ils peuvent opter pour la déclaration de leurs frais réels.

Toutes les dépenses ne sont pas déductibles. Selon le site impots.gouv.fr , il faut qu'elles soient nécessitées par l’exercice d’une activité salariale ; effectuées dans le seul but de l’acquisition ou de la conservation des salaires déclarés ; payées au cours de l’année d’imposition et justifiées.

En fonction du véhicule

Concernant les frais de déplacement, pour calculer la déduction à indiquer dans votre déclaration de revenus, il existe trois possibilités en fonction de la distance du lieu de travail. Si vous habitez à 40 km ou moins de votre lieu de travail, vous pouvez prendre en compte l’intégralité du kilométrage dans le calcul de vos frais de transport. Si votre domicile se situe à plus de 40 km de votre lieu de travail, le kilométrage pris en compte dans le cadre de votre déclaration de revenu est limité à 40 km. Cependant, l’intégralité de la distance peut être prise en compte si vous justifiez cet éloignement par des circonstances particulières. Ces circonstances particulières peuvent être liées à l’emploi occupé ou à des situations familiales ou sociales particulières.

Pour la création de ce barème, plusieurs éléments sont pris en compte : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d’assurance. Un autre barème spécifique existe pour les motos et les cyclomoteurs (moins de 50 cm3). Pour les voitures électriques, une majoration de 20 % doit être prise en compte, précise le ministère de l'Economie .