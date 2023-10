Impôts 2024 : combien allez-vous gagner grâce au nouveau barème ?

Si vous n’avez pas gagné plus cette année que l’an dernier, vos impôts baisseront en 2024. (© Fotolia)

La revalorisation du barème fiscal va permettre à tous les contribuables d’obtenir une baisse d’impôt en 2024. Les économies réalisées dépendront de la courbe de vos revenus en 2023.

Le projet de Budget 2024 prévoit de relever les tranches de revenus du barème progressif de l’impôt de 4,8% pour tenir compte de l’inflation.

Objectif, ne pas pénaliser les contribuables qui ont bénéficié d’une hausse de revenus comparable à la hausse des prix en 2023. Mais dans les faits, la mesure va profiter à tous. Démonstration.

Vos revenus sont stables

Si vous n’avez pas gagné plus cette année que l’an dernier, vos impôts baisseront en 2024 car la part de vos revenus soumise aux tranches basses du barème sera plus importante. Vous profiterez donc davantage des taux d’imposition les plus faibles et serez moins soumis aux taux les plus élevés.

Par exemple, si vous êtes marié, vous bénéficierez d’un taux d’imposition nul jusqu’à 22.588 euros de revenus imposables contre 21.554 euros cette année, soit 1 034 euros de revenus exonérés en plus. De même, vous serez soumis au taux d’imposition de 11 % sur 1.604 euros de plus, et ainsi de suite pour les tranches suivantes du barème.

Selon Bercy, la mesure va aussi permettre à 120.000 foyers non imposables en 2023 de le rester en 2024 bien que leurs revenus aient augmenté.

Par ailleurs, certains foyers faiblement imposés vont devenir non imposables bien que leurs revenus n’aient pas diminué.

Vous avez été légèrement augmenté

Si vous avez bénéficié d’une augmentation inférieure à